Chợ hoa Hồ Thị Kỷ: Hoa Tiên Ông được khách hỏi mua liên tục dịp Tết

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, TP.HCM, nhiều tiểu thương cho biết những ngày cận tết, lượng khách hỏi mua loại hoa này tăng rõ rệt, hàng vừa về đã nhanh chóng bán hết, trở thành một trong những mặt hàng “hot” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hoa Tiên Ông, hay còn gọi là Dạ Lan Hương, đang dần trở thành cái tên mới mẻ và thu hút sự chú ý trên thị trường hoa Tết năm nay ẢNH: CHUNG PHÁT

Bên cạnh các dòng hoa truyền thống như đào, mai, cúc vốn gắn liền với phong tục ngày tết của nhiều gia đình Việt, các loại hoa nhập khẩu và hoa cắt cành tiếp tục được khách hàng quan tâm. Nhờ nguồn cung dồi dào, giá hoa nhìn chung khá ổn định, không có nhiều biến động so với những năm trước.

Ngoài ra, các loại hoa nhập khẩu như Mai Mỹ, Đào đông và Thanh Liễu tiếp tục là lựa chọn của nhiều khách hàng, với Đào đông hiện có giá dao động từ khoảng 700.000 đến 1.000.000 đồng cho 5 cành, mức giá được đánh giá là phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Ngoài ra, các loại hoa nhập khẩu như Mai Mỹ, Đào đông và Thanh Liễu tiếp tục là lựa chọn của nhiều khách hàng ẢNH: SẦM ÁNH

Hoa đào truyền thống cũng đã được bày bán khắp chợ hoa Hồ Thị Kỷ ẢNH: CHUNG PHÁT

Giữa không khí mua sắm rộn ràng những ngày giáp tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn giữ nhịp quen thuộc nhưng không thiếu những gam màu mới. Bên cạnh mai, đào, cúc truyền thống, sự xuất hiện của hoa Tiên Ông, mang đến thêm lựa chọn nhẹ nhàng, tinh tế cho người chơi hoa. Không quá phô trương, mùi hương dịu và giá cả vừa tầm đã giúp loại hoa này nhanh chóng được chú ý, góp thêm sắc xuân cho thị trường hoa Tết Bính Ngọ 2026.



