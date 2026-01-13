Chợ hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền' Tết Bính Ngọ 2026 ở TP.HCM có gì đặc sắc?

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ năm 2026. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phối hợp UBND phường Phú Định thực hiện.

Theo đó, chợ hoa xuân diễn ra từ ngày 2.2 đến ngày 15.2 (nhằm ngày 15 đến 28 tháng chạp năm Bính Ngọ), tập trung trên tuyến đường Bình Đông, khu vực gắn liền với không gian sinh hoạt sông nước truyền thống của TP.HCM.

Riêng đường hoa nghĩa tình tại khu vực nhà cổ trên tuyến Bình Đông được tổ chức từ ngày 12.2 đến 19.2 (từ 25 tháng chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), phục vụ người dân và du khách du xuân, tham quan trong những ngày đầu năm mới.

Điểm nhấn của chợ hoa xuân năm nay là lễ khai mạc diễn ra vào tối 12.2 tại khu vực góc đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông. Chương trình được truyền hình trực tiếp, gồm các nội dung như biểu diễn lân sư - rồng, nghi thức đánh trống khai hội, phát biểu khai mạc và chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp đờn ca tài tử Nam bộ.

Trong các đêm 13, 14 và 15.2, khu vực này tiếp tục diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Đáng chú ý, hoạt động đờn ca tài tử trên ghe bầu được tổ chức dọc kênh Tàu Hủ, tạo không gian thưởng lãm văn hóa truyền thống gắn với mặt nước, tái hiện sinh động hình ảnh "trên bến dưới thuyền" đặc trưng vùng Nam bộ.

Song song với các hoạt động nghệ thuật, chợ hoa xuân được đầu tư hệ thống tiểu cảnh, cổng chào và trang trí ánh sáng với các chủ đề như "Sắc xuân bến nước", "Góc tết xưa - Bến Bình Đông hoài niệm", không gian "Trên bến dưới thuyền", cùng cụm tiểu cảnh đường hoa xuân và đường hoa nghĩa tình. Các không gian này góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân.

Bên cạnh đó, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 còn tổ chức khu gian hàng hoa, cây kiểng, sản phẩm đặc trưng vùng miền, khu trải nghiệm gói và nấu bánh tét, phố ông đồ, góc ký họa lễ hội, phố ẩm thực. Nhiều hội thi như ảnh nghệ thuật, thư pháp chữ Việt, trang trí nhà hoa cũng được triển khai, góp phần lan tỏa không khí tết truyền thống.

Thông qua chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền", TP.HCM hướng đến việc bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng dịp tết, đồng thời kết nối hoạt động văn hóa - du lịch - thương mại, phục vụ người dân và du khách trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.