'Chợ lá' có gì mà nhiều người xếp hàng dài từ sáng sớm để tham gia?

Theo bà Trần Thị Yến Ngọc, Phó trưởng ban quản lý chợ Hóc Môn (TP.HCM), "chợ lá" là hoạt động thường niên do ban quản lý chợ tổ chức nhằm hỗ trợ cộng đồng. Không khí tấp nập, rộn ràng của phiên chợ không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cầu nối giữa những tấm lòng thiện nguyện và những hoàn cảnh khó khăn.

Bà Ngọc ước tính có gần 1.000 người tham gia "chợ lá" ẢNH: AN VY

Bà Ngọc chia sẻ từ năm ngoái đến nay, chương trình đã diễn ra được 10 lần, thu hút đông đảo người dân. Không ít bạn trẻ cũng hồ hởi tham gia hoạt động này. Mỗi người tham gia được nhận 3 chiếc lá để đổi lấy các món quà tùy ý. Tuy nhiên, đợt này, do số lượng lá cây có hạn, ban tổ chức quyết định đã thay thế bằng lá phiếu quà tặng miễn phí, nhưng cách thức trao đổi vẫn giữ nguyên.

Người dân xếp hàng chờ nhận lá phiếu để đổi quà ẢNH: AN VY

Bà Ngọc cho biết: "Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng từ 6, 7 giờ, người dân đã đến xếp hàng. Không chỉ người dân địa phương mà cả những người từ các khu vực lân cận cũng đến tham gia".

Đứng ở gần đó, Vũ Lê Bảo An (22 tuổi), cùng gia đình tất bật chuẩn bị 100 suất quà để phát cho người dân. Quầy hàng của anh có các món như bún gạo xào, mì nước tương và nhiều món ăn hấp dẫn khác. "Mình yêu thích công việc thiện nguyện nên khi nghe chương trình phát động, mình đã hăm hở chuẩn bị ngay. Mình mong mọi người sẽ có những bữa ăn ngon và bản thân mình cũng cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn", An chia sẻ và nói thêm không khí tại "chợ lá" rất sôi động, ai nấy đều nô nức xếp hàng để nhận quà.

Bảo An (trái) chuẩn bị 100 phần đồ ăn để gửi tặng bà con ẢNH: AN VY

Người dân nô nức dùng lá phiếu đổi lấy quà tự chọn ẢNH: AN VY

Cũng góp mặt tại phiên chợ, anh Huỳnh Thiện Phát (36 tuổi), một tiểu thương bán cháo trắng và cháo đậu ở đường Trưng Nữ Vương (xã Hóc Môn, TP.HCM), cùng gia đình và nhóm thiện nguyện mang đến nhiều phần quà để gửi tặng bà con.

Anh Phát khiêm tốn kể với người viết rằng nhóm anh chỉ mang ít quà bánh, nhưng quầy hàng này lại khiến mọi người choáng ngợp với sự đa dạng của các món ăn. Từ bánh canh, chè bưởi, sâm, bánh bò đến cơm gà, cơm xá xíu, sữa đậu nành… Mỗi món có 100 phần. Tổng cộng lên đến 1.000 phần quà.

Anh Phát (ngoài cùng bên phải) háo hức chuẩn bị phát quà cho bà con ẢNH: AN VY

Anh Phát chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 mình tham gia chợ lá để chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, cả nhà mình dậy từ 4 giờ để chuẩn bị. Không chỉ gia đình mình, các chị em tiểu thương ở chợ cũng ủng hộ rất nhiệt tình. Chỗ nào cần, tiểu thương chợ Hóc Môn đều có mặt".

Anh Phát mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức nhiều lần hơn nữa để lan tỏa yêu thương.

Các mặt hàng đều miễn phí tại phiên chợ đặc biệt này ẢNH: AN VY

Nhiều người dân cũng đến từ sớm để nhận quà. Tô Thụy Yến Nhi (16 tuổi), bán bánh ở khu vực chợ Hóc Môn (TP.HCM), háo hức chia sẻ: "Em nghe tin chợ có phát quà nên cùng bác đến đây. Nhận được những món quà này, em cảm thấy rất ấm lòng".

Đặng Thanh Phượng (12 tuổi) theo gia đình đến từ rất sớm. Phượng cho biết em đang háo hức hòa vào dòng người để nhận những món quà yêu thương ẢNH: AN VY

Nguyễn Thị Như Thảo, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết bạn đọc thông tin chương trình qua mạng xã hội và cùng gia đình đến đây tham gia. "Ở đây có rất nhiều món ăn ngon, cùng với bánh, sữa, gạo… Những món quà này là sự an ủi lớn cho những người có hoàn cảnh khó khăn", Thảo nói.

Chỉ sau 30 phút, toàn bộ quà tặng tại "chợ lá" đã được phát hết sạch sành sanh. Nhiều người đến muộn tiếc ngẩn ngơ khi vãn chợ. Nguyễn Thị Hạnh (24 tuổi), sống gần chợ Hóc Môn (TP.HCM), chia sẻ rằng mẹ con chị chỉ kịp nhận được một bịch đường.

Chị Hạnh cho biết lần sau sẽ đến sớm hơn để tham gia "chợ lá" một cách trọn vẹn ẢNH: AN VY











