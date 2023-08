Chỗ ngồi nào giúp hành khách ít gặp 'ổ gà' trên máy bay?

"Vui lòng thắt dây an toàn" là câu nói quen thuộc của tiếp viên hàng không khi máy bay sắp gặp nhiễu động, tình trạng nhiều hành khách ví là gặp "ổ gà". Đây là trải nghiệm khó quên, vì nhẹ có thể khiến hành khách nôn nao lo sợ, nặng có thể gây hoảng loạn, thương tích.

Nhiều người đã phải nhập viện vào đầu tháng 3 năm nay sau khi một chuyến bay của hãng Lufthansa từ Austin, Texas đến Frankfurt, Đức buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Dulles ở Virginia do nhiễu động.

Chuyến bay chở 172 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã trải qua "nhiễu động nghiêm trọng" khi bay ngang Tennessee. Sân bay Dulles cho biết 7 người đã được chuyển đến các bệnh viện địa phương.

Khung cảnh trên chuyến bay của Lufthansa sau khi gặp nhiễu động AP

Một sự cố tương tự xảy ra chỉ một ngày sau đó, khi khoảng 20 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay Condor chở gần 300 người từ Frankfurt đến Mauritius bị thương vì nhiễu động.

Nhiễu động là hiện tượng thường gặp, khiến máy bay đột ngột rung lắc. Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ, nhiễu động chủ yếu do thời tiết xấu gây ra và hàng năm có nhiều trường hợp nguy hiểm với các chuyến bay vì hiện tượng này.

Theo các chuyên gia hàng không, có một số chỗ ngồi nhất định trên máy bay có khả năng "ít nhiễu động hơn".

Nói chuyện với Express, Sandra Thomas, chuyên gia tại WeMustVisit cho biết: "Chỗ ngồi tốt nhất trên máy bay rõ ràng phụ thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi hành khách cũng như loại máy bay bạn bay. Những hành khách thích chỗ để chân rộng có thể ngồi ở hàng ghế cạnh lối đi hoặc ghế phía trước cabin. Còn trong trường hợp tránh bị nhiễu động, những ghế ở phía trước máy bay thường ít rung lắc hơn so với những ghế ở hàng sau. Do đó, nếu bạn có thể say máy bay khi có nhiễu động, tốt nhất nên đặt chỗ phía trước máy bay", bà nói.

Trong thực tế, phía trước máy bay tạo cảm giác thoải mái, còn phần sau, đặc biệt ở những khu vực có nhiều người qua lại như gần kho hoặc nhà vệ sinh, thường ồn ào, khiến hành khách mệt mỏi hơn nếu bị rung lắc.

Phi công nổi tiếng người Úc Jimmy Nicholson trong chương trình The Bachelor Australia đã chia sẻ những mẹo hay nhất của để đối phó với nhiễu động trong một video gần đây, khiến những hành khách có nỗi sợ với nhiễu động thích thú. Ông đồng quan điểm với Sandra Thomas khi khẳng định những người dễ bị buồn nôn nên luôn ngồi về phía đầu máy bay thay vì phía sau máy bay.

"Nếu bạn ngồi ở phía trước máy bay, bạn sẽ ít gặp sóng gió hơn. Ngược lại, nếu bạn ngồi ở phía sau, tình trạng sẽ gập ghềnh hơn. Phía sau của máy bay sẽ lắc lư nhiều hơn, phía trước sẽ lắc lư ít hơn", Nicholson nói. Ông cũng thừa nhận, phi công thường không quá lo lắng nếu máy bay bị nhiễu động, đó là điều bình thường đối với một chuyến bay.

Khi gặp nhiễu động, ông khuyên hành khách nên nhìn ra cửa sổ để đỡ bất ổn hơn. "Bạn cảm thấy như mình đang từ trên trời rơi xuống nhưng thực ra điều đó không xảy ra", ông nói thêm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi gặp nhiễu động là hành khách cần ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn ngay lập tức để không tự gây thương tích cho chính mình và những người xung quanh.