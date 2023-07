Chỗ ngủ bí mật của tiếp viên hàng không trên máy bay có gì?

Trên đường từ New Zealand trở về Mỹ, phóng viên của báo Insider đã được phép vào bên trong khu vực ngủ bí mật của phi hành đoàn trên Boeing 777-300ER của Air New Zealand. Trên các chuyến bay đường dài của Air New Zealand, công việc của một tiếp viên hàng không chỉ dừng lại khi máy bay cất cánh, phục vụ bữa tối xong và hành khách đã nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ của họ chỉ vỏn vẹn vài giờ. Cô kể: