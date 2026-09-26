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    Cho người quen vay tiền rồi mất trắng: Bị 'lừa đảo' hay 'lạm dụng tín nhiệm' chiếm đoạt tài sản?
    VideoThời sự

    Cho người quen vay tiền rồi mất trắng: Bị 'lừa đảo' hay 'lạm dụng tín nhiệm' chiếm đoạt tài sản?

    Thảo Nhân
    Thảo Nhân
    Giao tiền, cho mượn tài sản vì tin tưởng để rồi mất trắng là câu chuyện không hiếm. Tuy nhiên, cùng là hành vi chiếm đoạt tài sản, nhưng 'lừa đảo' và 'lạm dụng tín nhiệm' lại có bản chất và mức án hoàn toàn khác nhau. Ranh giới giữa hai tội danh này nằm ở đâu?

    Một người quen hỏi vay bạn 300 triệu đồng và hẹn sẽ trả trong vài tháng tới. Vì tin tưởng, hoặc vì một lý do nào đó mà bạn đồng ý và chuyển tiền. Thế nhưng đến hạn, họ lại biến mất và dù bạn đã nỗ lực liên lạc cách mấy thì người này cũng "bặt vô âm tín".

    Bây giờ, hãy thay đổi một chi tiết.

    Vẫn là người quen đó, vẫn là khoản tiền 300 triệu đồng. Nhưng lần này, ngay từ lúc hỏi vay, anh ta đã dựng lên một câu chuyện hoàn toàn giả, ví dụ như: công việc không có thật, giấy tờ không có thật, mục đích vay tiền cũng không có thật. Câu chuyện người này "bịa" ra chỉ để bạn tin và giao tiền.

    2 câu chuyện nhìn qua có thể rất giống nhau: một người đưa tiền, một người nhận tiền, và số tiền ra đi chưa biết ngày nào sẽ quay trở lại.

    Trong video nói về vụ án liên quan Phan Công Khanh (tiêu đề 'Trùm' siêu xe Phan Công Khanh từng nổi tiếng ra sao?), từng nhắc đến tình tiết chuyển đổi tội danh truy tố từ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thành "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Câu chuyện pháp lý đằng sau 2 hành vi chiếm đoạt tài sản là vấn đề đặt ra trong video này. Vậy đâu là điểm cốt lõi để phân biệt?

    Cho người quen mượn tiền rồi mất trắng: Bị 'lừa đảo' hay 'lạm dụng tín nhiệm' chiếm đoạt tài sản?

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