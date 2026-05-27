Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Chờ nhiều giờ nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ, có hộ chỉ được 1.300 đồng

Đức Nhật
Đức Nhật
27/05/2026 18:08 GMT+7

Nhiều người dân ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, bức xúc khi phải đi lại nhiều cây số, chờ đợi hàng giờ để nhận hỗ trợ thiệt hại do bão lũ với số tiền chỉ vài nghìn đồng, thậm chí có trường hợp chỉ được nhận 1.300 đồng.

Đi hàng cây số, chờ nhiều giờ để nhận vài nghìn đồng

Ông Nguyễn Hồng Sơn (75 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định) cho biết sau cơn bão số 13, gia đình bị vỡ kính cửa, tốc mái tôn phía sau và hư hại 2 chậu cây cảnh. Chi phí sửa chữa phần mái và la phông khoảng 600.000 đồng, còn kính cửa gia đình tự khắc phục. Sau bão, địa phương phát giấy kê khai thiệt hại. Ban đầu, ông Sơn nghĩ việc kê khai chỉ nhằm thống kê tình hình, không nghĩ sẽ được hỗ trợ thiệt hại bão lũ.

Chờ nhiều giờ nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ, có hộ chỉ được 1.300 đồng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Sơn bất ngờ vì nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ 2.600 đồng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến ngày 24.5, ông được thông báo đến trụ sở thôn Khánh Hòa, cách nhà khoảng 5 km, để nhận tiền hỗ trợ. Theo ông Sơn, ông có mặt từ gần 14 giờ nhưng chờ đến khoảng 16 giờ vẫn chưa nhận được tiền. Do mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu và phải ngồi chờ lâu dưới thời tiết nắng nóng, ông đành trở về nhà.

Vài ngày sau, người cháu mang tiền hỗ trợ về và cho biết gia đình ông được nhận 2.600 đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh, người chi trả chỉ đưa 2.000 đồng với lý do "không có tiền lẻ".

"Gia đình rất bức xúc. Đi lại mấy cây số, ngồi chờ cả buổi chiều chỉ để nhận 2.600 đồng mà cuối cùng còn nhận thiếu", ông Sơn nói.

Theo gia đình ông Sơn, mức hỗ trợ bão lũ được tính theo diện tích thiệt hại, trong đó mỗi chậu cây cảnh hư hỏng được hỗ trợ khoảng 1.300 đồng.

Vợ chồng ông Sơn đều là giáo viên nghỉ hưu gần 20 năm nay. Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông thường xuyên tham gia thiện nguyện nên rất trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, điều khiến ông băn khoăn là cách thức tổ chức chi trả.

Chờ nhiều giờ nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ, có hộ chỉ được 1.300 đồng- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoàn được hỗ trợ 24.000 đồng nhưng chỉ nhận về 20.000 đồng vì không có tiền lẻ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Người dân nói "tủi thân" vì cách chi trả hỗ trợ thiệt hại bão lũ

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Hoàn (47 tuổi) cho biết cơn bão đã khiến mái nhà của gia đình bị tốc hoàn toàn, nhiều cây cối cũng gãy đổ. Sau khi kiểm tra thực tế, địa phương xác định mức hỗ trợ dành cho gia đình bà là 24.000 đồng.

Bà Hoàn cho biết bà đến điểm nhận hỗ trợ từ 13 giờ nhưng phải chờ đến hơn 17 giờ mới được gọi tên. Theo bà, khi chi trả, người phát tiền thông báo không có 4.000 đồng tiền lẻ nên chỉ đưa 20.000 đồng.

Bà Hoàn kể thêm, khi bà bày tỏ không muốn nhận vì số tiền quá ít so với công sức đi lại và thời gian chờ đợi, người phát tiền nói: "Coi như lấy đổ xăng".

"Nhà cửa hư hỏng sau bão, ai cũng khó khăn. Số tiền hỗ trợ đã ít nhưng cách làm việc như vậy khiến người dân rất tủi thân", bà Hoàn chia sẻ.

Tại tổ dân phố Hiếu An, 1 hộ được hỗ trợ 1.300 đồng, 6 hộ nhận hỗ trợ 2.600 đồng, 4 hộ gia đình nhận hỗ trợ 3.900 đồng. Còn lại được hỗ trợ từ 9.100 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng.

Chờ nhiều giờ nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ, có hộ chỉ được 1.300 đồng- Ảnh 3.

Danh sách các hộ dân tại thôn Hiếu An nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Vân (78 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An) cho biết gia đình không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào dù bị thiệt hại nặng sau bão. Theo bà Vân, phần mái phía sau, nhà bếp cùng khu vực nhà tắm, chuồng gà hư hỏng, gia đình phải bỏ ra gần 2 triệu đồng để sửa chữa.

Song theo phản hồi từ địa phương, căn nhà chính của gia đình bà không bị ảnh hưởng nên phần thiệt hại ở công trình phụ không thuộc diện hỗ trợ.

Vì sao có hộ chỉ nhận 1.300 đồng?

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Như Hạnh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, UBND phường Bình Định, cho biết việc lập danh sách và hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy trình từ khâu kê khai, tổng hợp, thẩm định đến phê duyệt kinh phí.

Chờ nhiều giờ nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ, có hộ chỉ được 1.300 đồng- Ảnh 4.

Công trình phụ nhà bà Nguyễn Thị Hồng Vân bị tốc mái sau cơn bão số 13

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo bà Hạnh, mức hỗ trợ được tính theo quy định của Nhà nước dựa trên diện tích thiệt hại thực tế. Cụ thể đối với cây mai, bảng giá hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha. Vì diện tích thiệt hại của một số hộ rất nhỏ nên số tiền hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng, như trường hợp hộ ông Sơn được hỗ trợ 2.600 đồng do diện tích thiệt hại chỉ 0,0003 ha.

Đại diện địa phương cũng cho rằng thông tin người dân phải đi xa để nhận vài nghìn đồng là chưa chính xác. Phường đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp xuống các tổ dân phố để chi trả. Riêng trường hợp ông Sơn, do ông không có mặt nên người quen ký nhận thay và tổ công tác đã tự bỏ thêm tiền để làm tròn từ 2.600 đồng thành 3.000 đồng, khác với ý kiến gia đình là chỉ nhận được 2.000 đồng.

Theo UBND phường Bình Định, đây là đợt hỗ trợ đầu tiên dành riêng cho thiệt hại hoa màu với tổng kinh phí hơn 313 triệu đồng cho 401 hộ dân. Dù mức hỗ trợ của một số hộ rất thấp, người dân vẫn phải ký nhận đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

Tin liên quan

Kon Tum: Tiền hỗ trợ thiên tai sau 2 năm vẫn không đến tay người dân

Kon Tum: Tiền hỗ trợ thiên tai sau 2 năm vẫn không đến tay người dân

Dù huyện đã xuất kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai từ năm 2018, tuy nhiên đến nay xã Đăk Ang (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) vẫn không chi trả số tiền này cho người dân.

Khám phá thêm chủ đề

hỗ trợ bão lũ Bình Định đúng quy trình bão số 13 Gia Lai hỗ trợ thiệt hại bão lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận