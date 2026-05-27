Chờ nhiều giờ nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ, có hộ chỉ được 1.300 đồng

Đi hàng cây số, chờ nhiều giờ để nhận vài nghìn đồng

Ông Nguyễn Hồng Sơn (75 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định) cho biết sau cơn bão số 13, gia đình bị vỡ kính cửa, tốc mái tôn phía sau và hư hại 2 chậu cây cảnh. Chi phí sửa chữa phần mái và la phông khoảng 600.000 đồng, còn kính cửa gia đình tự khắc phục. Sau bão, địa phương phát giấy kê khai thiệt hại. Ban đầu, ông Sơn nghĩ việc kê khai chỉ nhằm thống kê tình hình, không nghĩ sẽ được hỗ trợ thiệt hại bão lũ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn bất ngờ vì nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ 2.600 đồng

Đến ngày 24.5, ông được thông báo đến trụ sở thôn Khánh Hòa, cách nhà khoảng 5 km, để nhận tiền hỗ trợ. Theo ông Sơn, ông có mặt từ gần 14 giờ nhưng chờ đến khoảng 16 giờ vẫn chưa nhận được tiền. Do mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu và phải ngồi chờ lâu dưới thời tiết nắng nóng, ông đành trở về nhà.

Vài ngày sau, người cháu mang tiền hỗ trợ về và cho biết gia đình ông được nhận 2.600 đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh, người chi trả chỉ đưa 2.000 đồng với lý do "không có tiền lẻ".

"Gia đình rất bức xúc. Đi lại mấy cây số, ngồi chờ cả buổi chiều chỉ để nhận 2.600 đồng mà cuối cùng còn nhận thiếu", ông Sơn nói.

Theo gia đình ông Sơn, mức hỗ trợ bão lũ được tính theo diện tích thiệt hại, trong đó mỗi chậu cây cảnh hư hỏng được hỗ trợ khoảng 1.300 đồng.

Vợ chồng ông Sơn đều là giáo viên nghỉ hưu gần 20 năm nay. Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông thường xuyên tham gia thiện nguyện nên rất trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, điều khiến ông băn khoăn là cách thức tổ chức chi trả.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoàn được hỗ trợ 24.000 đồng nhưng chỉ nhận về 20.000 đồng vì không có tiền lẻ

Người dân nói "tủi thân" vì cách chi trả hỗ trợ thiệt hại bão lũ

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Hoàn (47 tuổi) cho biết cơn bão đã khiến mái nhà của gia đình bị tốc hoàn toàn, nhiều cây cối cũng gãy đổ. Sau khi kiểm tra thực tế, địa phương xác định mức hỗ trợ dành cho gia đình bà là 24.000 đồng.

Bà Hoàn cho biết bà đến điểm nhận hỗ trợ từ 13 giờ nhưng phải chờ đến hơn 17 giờ mới được gọi tên. Theo bà, khi chi trả, người phát tiền thông báo không có 4.000 đồng tiền lẻ nên chỉ đưa 20.000 đồng.

Bà Hoàn kể thêm, khi bà bày tỏ không muốn nhận vì số tiền quá ít so với công sức đi lại và thời gian chờ đợi, người phát tiền nói: "Coi như lấy đổ xăng".

"Nhà cửa hư hỏng sau bão, ai cũng khó khăn. Số tiền hỗ trợ đã ít nhưng cách làm việc như vậy khiến người dân rất tủi thân", bà Hoàn chia sẻ.

Tại tổ dân phố Hiếu An, 1 hộ được hỗ trợ 1.300 đồng, 6 hộ nhận hỗ trợ 2.600 đồng, 4 hộ gia đình nhận hỗ trợ 3.900 đồng. Còn lại được hỗ trợ từ 9.100 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Vân (78 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An) cho biết gia đình không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào dù bị thiệt hại nặng sau bão. Theo bà Vân, phần mái phía sau, nhà bếp cùng khu vực nhà tắm, chuồng gà hư hỏng, gia đình phải bỏ ra gần 2 triệu đồng để sửa chữa.

Song theo phản hồi từ địa phương, căn nhà chính của gia đình bà không bị ảnh hưởng nên phần thiệt hại ở công trình phụ không thuộc diện hỗ trợ.

Vì sao có hộ chỉ nhận 1.300 đồng?

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Như Hạnh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, UBND phường Bình Định, cho biết việc lập danh sách và hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy trình từ khâu kê khai, tổng hợp, thẩm định đến phê duyệt kinh phí.

Công trình phụ nhà bà Nguyễn Thị Hồng Vân bị tốc mái sau cơn bão số 13

Theo bà Hạnh, mức hỗ trợ được tính theo quy định của Nhà nước dựa trên diện tích thiệt hại thực tế. Cụ thể đối với cây mai, bảng giá hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha. Vì diện tích thiệt hại của một số hộ rất nhỏ nên số tiền hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng, như trường hợp hộ ông Sơn được hỗ trợ 2.600 đồng do diện tích thiệt hại chỉ 0,0003 ha.

Đại diện địa phương cũng cho rằng thông tin người dân phải đi xa để nhận vài nghìn đồng là chưa chính xác. Phường đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp xuống các tổ dân phố để chi trả. Riêng trường hợp ông Sơn, do ông không có mặt nên người quen ký nhận thay và tổ công tác đã tự bỏ thêm tiền để làm tròn từ 2.600 đồng thành 3.000 đồng, khác với ý kiến gia đình là chỉ nhận được 2.000 đồng.

Theo UBND phường Bình Định, đây là đợt hỗ trợ đầu tiên dành riêng cho thiệt hại hoa màu với tổng kinh phí hơn 313 triệu đồng cho 401 hộ dân. Dù mức hỗ trợ của một số hộ rất thấp, người dân vẫn phải ký nhận đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.