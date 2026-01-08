Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Cho thuê âm thanh ánh sáng sự kiện: Nâng tầm trải nghiệm tại Phát Hoàng Gia AVL

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/01/2026 11:00 GMT+7

Một hệ thống âm thanh sân khấu rõ ràng, cân bằng cùng ánh sáng sự kiện bố trí hợp lý giúp chương trình mạch lạc hơn, tạo điểm nhấn đúng lúc và nâng tổng thể hình ảnh sự kiện.

Với định hướng tối ưu theo từng bối cảnh triển khai, Phát Hoàng Gia AVL cung cấp dịch vụ cho thuê âm thanh ánh sáng sự kiện theo hướng cá nhân hóa: Lựa chọn cấu hình phù hợp không gian và mục tiêu chương trình, đảm bảo vận hành ổn định trong suốt thời lượng sự kiện với mức chi phí hợp lý - điểm cộng được nhiều doanh nghiệp và đơn vị tổ chức cân nhắc.

Truyền tải trọn vẹn cảm xúc

Âm thanh và ánh sáng giúp sự kiện có nhịp, có cảm xúc và dễ "đọng lại" trong trải nghiệm của khách mời. Tại Phát Hoàng Gia AVL, giải pháp được cân chỉnh theo tính chất chương trình và không gian thực tế, từ hội nghị, hội thảo, gala, tiệc tất niên đến khai trương, khởi công, ra mắt sản phẩm, lễ kỷ niệm… nhằm tạo trải nghiệm dễ chịu, vừa vặn, đúng tinh thần sự kiện.

Cho thuê âm thanh ánh sáng sự kiện: Nâng tầm trải nghiệm tại Phát Hoàng Gia AVL- Ảnh 1.

Phù hợp nhu cầu và không gian

Phát Hoàng Gia AVL xây dựng phương án âm thanh ánh sáng và màn hình LED sự kiện dựa trên quy mô khách mời, đặc điểm địa điểm (trong nhà/ngoài trời/hội trường…), mục đích chương trình và ngân sách dự kiến. Nhờ đó, khách hàng có thể lựa chọn giải pháp phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm.

Cho thuê âm thanh ánh sáng sự kiện: Nâng tầm trải nghiệm tại Phát Hoàng Gia AVL- Ảnh 2.

Tạo dấu ấn riêng

Khi được cá nhân hóa đúng cách, hệ thống âm thanh ánh sáng giúp khách mời tập trung hơn, cảm nhận rõ "khí chất" của chương trình và ghi nhớ tốt hơn các khoảnh khắc quan trọng, từ đó tạo nên dấu ấn riêng cho mỗi sự kiện.

Cho thuê âm thanh ánh sáng sự kiện: Nâng tầm trải nghiệm tại Phát Hoàng Gia AVL- Ảnh 3.

Nếu bạn đang tìm đơn vị cho thuê âm thanh ánh sáng sự kiện chuyên nghiệp, chú trọng cá nhân hóa và tối ưu chi phí, Phát Hoàng Gia AVL là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Phát Hoàng Gia AVL
Địa chỉ: 102 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, TP.HCM
Hotline: 0779 12 13 14
Email: info@phathoanggia.com.vn
Website: https://chothueamthanh.com.vn

Khám phá thêm chủ đề

Phát Hoàng Gia AVL thuê âm thanh ánh sáng âm thanh ánh sáng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận