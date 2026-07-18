Cho thuê nhà, mua - bán nhà phải nộp thuế thế nào?

Về hoạt động cho thuê bất động sản, lưu ý đầu tiên là không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, kể cả trong trường hợp doanh thu từ hoạt động cho thuê vượt 1 tỉ đồng/năm.

Tuy nhiên, không sử dụng hóa đơn điện tử không đồng nghĩa với việc không phải kê khai, nộp thuế. Khi phát sinh doanh thu thuộc diện chịu thuế, cá nhân vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trường hợp vừa kinh doanh, vừa cho thuê bất động sản, hộ kinh doanh được áp dụng mức giảm trừ 1 tỉ đồng cho riêng từng hoạt động ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm từ hoạt động cho thuê bất động sản phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, thuế giá trị gia tăng = doanh thu x 5%. Thuế thu nhập cá nhân = (doanh thu - 1.000.000.000 đồng) x 5%.

Trường hợp vừa kinh doanh, vừa cho thuê bất động sản: hộ kinh doanh được áp dụng mức giảm trừ 1 tỉ đồng cho riêng từng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Việc kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản khá linh hoạt. Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh trực tiếp kê khai với cơ quan thuế, có thể lựa chọn 2 phương án.

Khai 2 lần trong năm tính thuế: lần 1 chậm nhất là ngày 31.7 của năm tính thuế; lần 2 chậm nhất là ngày 31.1 của năm sau đó.

Khai 1 lần theo năm tính thuế: chậm nhất ngày 31.1 của năm sau năm tính thuế.

Trường hợp tổ chức thuê bất động sản khai thuế, nộp thuế thay: thực hiện theo kỳ thanh toán tiền thuê bất động sản.

Biểu mẫu kê khai thuế áp dụng Mẫu 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư 50 năm 2026 và Mẫu 01/BK-BĐS (phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản cho thuê) ban hành kèm theo Thông tư 18 năm 2026.

Cơ quan thuế cho biết, việc đăng ký thuế hiện khá đơn giản. Khi nộp tờ khai Mẫu 01/BĐS, cá nhân đồng thời thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế, không phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký riêng.

Mua - bán nhà chịu thuế thu nhập cá nhân 2%

Về chuyển nhượng bất động sản, Thuế cơ sở 3 TP.Huế lưu ý, người dân cần nắm rõ quy định về nghĩa vụ nộp thuế, cách xác định giá tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế và trách nhiệm kê khai, nộp thuế để bảo đảm quyền lợi, hạn chế sai sót, tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Trong chuyển nhượng bất động sản, bên bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp được miễn thuế theo quy định ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể, người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là người chuyển nhượng (bên bán), trừ trường hợp được miễn thuế theo quy định.

Trường hợp hợp đồng có thỏa thuận bên mua nộp thuế thay, bên mua thực hiện khai thuế, nộp thuế thay theo quy định của pháp luật. Việc nộp thuế thay không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản được xác định theo công thức sau: thuế thu nhập cá nhân = giá chuyển nhượng × 2%. Trong đó, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp giá trên hợp đồng thấp hơn giá theo bảng giá đất hoặc không ghi giá thì xử lý như sau:

Đối với đất: xác định theo bảng giá đất do Nhà nước quy định.

Đối với nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: xác định theo giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh ban hành.

Về thời điểm xác định thu nhập tính thuế, cơ quan thuế hướng dẫn, nếu bên bán nộp thuế: là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Nếu có thỏa thuận bên mua nộp thuế thay: là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định; nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo thông báo nộp thuế, đúng thời hạn.

Về phía cơ quan thuế, sau khi nhận đủ hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính từ cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế. Thời hạn ban hành thông báo nộp thuế là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.