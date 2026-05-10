Cho thuê nhà trọ, thu tiền điện như thế nào để đúng quy định của Nhà nước

Người sử dụng điện nói chung và người thu tiền điện từ người thuê nhà ở trọ nói riêng cần tìm hiểu kỹ các quy định hiện hành để thực hiện đúng, tránh vi phạm và bị xử phạt hành chính ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Theo đó, đối với nhóm khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt, Nghị định này tăng mức phạt khá cao từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tùy theo hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hành vi thu tiền điện cao hơn quy định. Hành vi vi phạm và mức xử phạt được quy định cụ thể tại Điều 13 của Nghị định. Theo điểm c khoản 2 Điều 13, bên mua điện sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt; kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt cao hơn thực tế sẽ bị xử phạt theo quy định.

Đối với người cho thuê nhà phục vụ mục đích sinh hoạt, khoản 7 Điều 13 quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Ngoài ra, về hành vi sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng, đây là quy định mới so với trước đây. Cụ thể, điểm b khoản 2 Điều 13 quy định hành vi sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng; điểm c khoản 2 Điều 13 quy định hành vi không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt; kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt cao hơn thực tế sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Với các mức phạt và hành vi vi phạm nêu trên, người sử dụng điện nói chung và người thu tiền điện từ người thuê nhà ở trọ nói riêng cần tìm hiểu kỹ các quy định hiện hành và thực hiện đúng để tránh vi phạm và bị xử phạt hành chính.