Chở thuốc lá lậu từ Long An về Vĩnh Long tiêu thụ, bị tạm giữ hình sự

Ngày 20.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hữu Nhơn (25 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Châu Phú, An Giang) và Nguyễn Anh Hào (19 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, H.Thạnh Hóa, Long An) để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 19.12, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an TP.Vĩnh Long phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long dừng ô tô BS 67A - 064.55 do Nhơn điều khiển, chở Hòa lưu thông trên QL1 tại đoạn thuộc P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long. Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp ô tô cất giấu 2.980 gói thuốc lá điếu nhập lậu.





Bước đầu, Nhơn và Hào thừa nhận mua số thuốc lá lậu trên với giá 49 triệu đồng. Cả hai đang trên đường vận chuyển số thuốc lá này từ Long An về Vĩnh Long để bán lại kiếm lời thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ vận chuyển thuốc lá lậu nói trên.