Chờ tín hiệu đàm phán thỏa thuận Gaza

Trước đó, The Times of Israel đưa tin đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông Steve Witkoff đến Qatar ngày 11.3, trong nỗ lực làm trung gian đưa Israel và lực lượng Hamas đi đến đồng thuận về kế hoạch ngừng bắn và trao đổi con tin. Đến nay, các cuộc đàm phán vẫn bế tắc do lập trường khác biệt giữa Israel và Hamas. Tel Aviv muốn gia hạn giai đoạn 1 của lệnh ngừng bắn, đã hết hiệu lực vào ngày 1.3. Trong khi đó, Hamas muốn lập tức thảo luận triển khai giai đoạn 2, gồm điều khoản thả con tin, Israel rút quân khỏi Gaza và ngừng bắn vĩnh viễn.

Người Palestine nhận bánh mì tại TP.Khan Younis, Gaza ngày 9.3 Ảnh: Reuters

Ngày 9.3, Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen thông báo cắt toàn bộ nguồn cung điện còn lại cho Dải Gaza, ngoài ra trước đó Israel cũng đã tạm dừng hoạt động đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza. Những động thái này được cho là nhằm gây áp lực lên Hamas trước các cuộc đàm phán. Cùng ngày 9.3, đặc phái viên Mỹ về vấn đề con tin Adam Boehler bày tỏ lạc quan các bên có thể đạt đồng thuận trong những tuần tới.

Sau cuộc thảo luận với lãnh đạo cơ quan tình báo Ai Cập ngày 8.3, Hamas nhấn mạnh nhóm này sẵn sàng tạo điều kiện thành lập một ủy ban gồm "các cá nhân độc lập" để quản lý Gaza cho đến khi tổ chức bầu cử. Điều này đồng nghĩa Hamas có thể từ bỏ quyền kiểm soát chính quyền dân sự ở Gaza, theo Axios.