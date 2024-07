Cho trẻ học tiếng Anh từ bé: ngôn ngữ thứ hai hay ngoại ngữ?

"Ngày đó tôi quyết định học vì một cơ hội thăng tiến trong công ty, điều kiện là thi được một bằng cấp ngoại ngữ," chị Hoa hồi tưởng. Những ngày thức khuya, những giờ học sau cả ngày đi làm căng thẳng, cả những lần không nhớ nổi mặt chữ dần khiến chị nản lòng. "Nếu mình có cơ hội học thêm tiếng thứ hai từ nhỏ, không đinh ninh khi nào cần thì học, chắc mọi thứ đã khác đi nhiều".

Với suy nghĩ ấy, chị Hoa quyết tâm không để con mình gặp phải những khó khăn tương tự. Từ khi bé My lên 5 tuổi, chị đã bắt đầu cho con học tiếng Anh. Khởi đầu này gắn với mục tiêu lớn của chị: Con được phát triển theo hướng ESL (English as a Second Language), nghĩa là tiếng Anh sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai của con, thay vì là một ngoại ngữ học thêm.

Theo tìm hiểu, chị thấy rằng việc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai sẽ giúp con sử dụng tiếng Anh tự nhiên hơn, phát âm chuẩn hơn, luyện khả năng tư duy bằng tiếng Anh để tự tin khi sử dụng bên ngoài trường học.

Thực ra, chị Hoa không phải là trường hợp duy nhất mong muốn con phát triển theo định hướng này. Nhiều phụ huynh hiện nay nhận ra tầm quan trọng của việc tạo môi trường học tiếng Anh cho trẻ từ bé, không phải vì chạy theo xu hướng mà nhằm giúp con phát triển toàn diện trên nhiều phương diện.

Các chuyên gia ngôn ngữ nhận định, độ tuổi 4-10 là giai đoạn vàng để phát triển ngôn ngữ thứ hai, bởi đây là thời điểm trẻ đã có thể nói tiếng mẹ đẻ khá tốt, não bộ đã sẵn sàng tiếp nhận ngôn ngữ mới một cách tự nhiên.

Theo các chuyên gia tại Hội đồng Anh - tổ chức quốc tế với 90 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trên toàn cầu - việc cho trẻ học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai từ sớm mang lại hai lợi ích: giúp trẻ trau dồi ngôn ngữ một cách không áp lực; vun đắp, phát triển các kỹ năng toàn cầu cho trẻ. Các em sẽ học cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện bằng một ngôn ngữ phổ biến toàn thế giới. Ngoài ra, trẻ được học tiếng Anh từ sớm thường tự tin hơn trong giao tiếp, đặc biệt là trong môi trường quốc tế, đón đầu nhiều cơ hội mới cho bản thân.

Để việc học tiếng Anh theo hướng ngôn ngữ thứ hai đạt kết quả tốt nhất, ngoài sự đồng hành của cha mẹ, cần xây dựng một môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, có sự hỗ trợ từ các giáo viên chuyên nghiệp và phương pháp giảng dạy phù hợp. Đây cũng là lý do chị Hoa chủ động tìm hiểu và đăng ký cho con gái theo học các khóa học tại trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh, đến nay đã được hơn 3 năm. Theo chị, Hội đồng Anh sở hữu đội ngũ giáo viên - chuyên gia chuyên môn cao, cùng môi trường thân thiện và giàu tính khích lệ, chị rất an tâm khi con gái nhỏ được thỏa thích học tập tại đây.

Hội đồng Anh có các chương trình học gắn liền với thực tế, được giảng dạy theo phương pháp học tập tương tác với các chủ đề và kỹ năng đa dạng. Từ đó đồng hành cùng học viên xuyên suốt hành trình trưởng thành và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Đơn cử như các khóa học Learning Time with Timmy (Dành cho trẻ 5 tuổi) xây dựng nền tảng nói tiếng Anh vững chắc ngay từ lứa tuổi mầm non. Khóa Tiếng Anh Tiểu học Primary Plus (Dành cho học viên 6 - 11 tuổi): với đa dạng chủ đề và hoạt động thực hành, giúp học viên làm quen và phát triển cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cùng những kỹ năng xã hội phù hợp ở lứa tuổi tiểu học. Khóa Tiếng Anh THCS Secondary Plus giúp trẻ từ lớp 6 đến lớp 9 trau dồi kỹ năng tiếng Anh cần thiết để tự tin giao tiếp trong thế giới toàn cầu hóa. Trong khi đó, chương trình Tiếng Anh THPT học thuật và IELTS dành cho các học viên lớp 10 đến lớp 12 giúp các bạn tiếp cận với kiến thức của xã hội đương đại, sẵn sàng cho các kỳ thi và môi trường học tập quốc tế trong tương lai.

Theo dõi quá trình con trưởng thành từ khóa học Tiểu học đến Cấp 2 tại Hội đồng Anh, chị Duyên, phụ huynh học viên khóa Secondary Plus, chia sẻ: "Tôi mong muốn con mình không chỉ học tiếng Anh mà còn được lớn lên cùng tiếng Anh và mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Phương pháp giáo dục mở trong một môi trường học tập tích cực và an toàn tại Hội đồng Anh cho tôi biết rằng mình đã đúng khi chọn trung tâm như một cái nôi để cùng gia đình giáo dục những điều tốt nhất cho con".

Với môi trường dạy và học chuyên nghiệp cùng đội ngũ giáo viên tận tâm, Hội đồng Anh sẽ giúp trẻ hấp thụ ngôn ngữ này một cách tự nhiên và hiệu quả. Từ đó đưa các em phát triển tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, nuôi dưỡng niềm yêu thích và năng lực xuyên suốt hành trình sống.

ESL (English as a Second Language) hay tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai là chương trình giáo dục dành cho những người học tiếng Anh khi không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. ESL giúp người học phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày và học tập chuyên môn. Phương pháp giảng dạy ESL thường tập trung vào việc củng cố kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cùng với việc học từ vựng và ngữ pháp một cách hệ thống.