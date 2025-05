Cho vay mua nhà, xây nhà... tăng

Đến cuối tháng 4, tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn TP.HCM đạt 1,116 triệu tỉ đồng, tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 2,85% so với cuối năm 2024. Quy mô tín dụng bất động sản tiếp tục duy trì và chiếm tỷ trọng khoảng 28% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Trong đó, tín dụng bất động sản đối với nhóm tự sử dụng (cho vay mua nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở; vay sửa chữa nhà…) vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản, chiếm 65% và đạt 727.000 tỉ đồng, tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 0,65% so với cuối năm 2024.

Cho vay bất động sản tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đánh giá của NHNN chi nhánh khu vực 2, tăng trưởng tín dụng bất động sản qua từng tháng chưa ổn định, song vẫn tăng trưởng dương và tăng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn. Trong 4 tháng đầu năm, tín dụng bất động sản tăng 2,85%, trong khi đó tín dụng chung trên địa bàn tăng 2,62%.

Đối với nhà ở xã hội, tín dụng tăng trưởng trở lại trong 2 tháng gần đây. Đến cuối tháng 4, tổng dư nợ tín dụng nhà ở xã hội đạt 2.764 tỉ đồng, tăng 4,84% so với tháng trước. Trong khi đó, tháng 3 tăng 1,7% và tháng 2 giảm 2,55%.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2, nhận định tăng trưởng tín dụng bất động sản cao do chính sách lãi suất tốt, sản phẩm tín dụng nhà ở đa dạng và linh hoạt về kỳ hạn, về lãi suất; đặc biệt phù hợp và gắn liền với thu nhập của người vay theo nguyên tắc đảm bảo cuộc sống và an cư lạc nghiệp của người lao động. Thêm vào đó, các ngân hàng vận dụng và phát triển các sản phẩm tín dụng nhà ở như gói cho vay nhà ở xã hội; gói tín dụng cho vay nhà ở cho người dưới 35 tuổi và nhiều chương trình tín dụng hấp dẫn khác linh hoạt và hiệu quả.