Choáng ngợp căn hộ xa hoa của Jennie (BlackPink), riêng giường ngủ đã hơn 3 tỉ đồng

Không chỉ gây chú ý nhờ tài năng, gu thời trang và sức hút mạnh mẽ trên sân khấu, Jennie của BlackPink còn nhiều lần trở thành tâm điểm bởi cuộc sống xa hoa. Một trong những bất động sản thường được nhắc đến khi nói về nữ thần tượng là căn villa tại Hannam-dong, khu dân cư danh giá bậc nhất Seoul, với giá trị được cho là lên tới hàng tỉ won.

Hannam-dong thường được ví như "Beverly Hills của Hàn Quốc", là nơi sinh sống của nhiều chính trị gia, giới tài phiệt và những ngôi sao nổi tiếng. Khu vực này sở hữu vị trí đắc địa với tầm nhìn hướng ra sông Hàn và núi Namsan.

Jennie từng mời Jisoo đến nhà ở Hannam-dong chơi và cùng nhau làm mandu (món bánh xếp truyền thống của người Hàn Quốc) Ảnh: Cắt từ Homemade mandu vlog trên YouTube Jennie



Không gian sống phản ánh gu thẩm mỹ độc đáo của Jennie



Theo thông tin được đăng tải, căn villa có diện tích khoảng 430 m2, gồm hai tầng, bốn phòng ngủ và ba phòng tắm. Giá trị bất động sản được ước tính trong khoảng 5,5 đến 6,5 tỉ won. Jennie từng tiết lộ trong một vlog rằng cô sống cùng mẹ. Vì thế, căn villa không chỉ là không gian nghỉ ngơi riêng tư của nữ ca sĩ mà còn là tổ ấm của gia đình. Dù thông tin đầy đủ về nơi ở hiện tại của Jennie chưa được công bố, căn villa này vẫn thường xuyên được nhắc đến mỗi khi công chúng nói về cuộc sống của thành viên BlackPink.

Một trong những điểm nổi bật nhất bên trong căn villa là hệ cửa kính cao hai tầng, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập phòng khách. Ánh nắng phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng. Trước đó, từng có nhiều suy đoán cho rằng Jennie sống trong căn nhà có tầm nhìn trực diện ra sông Hàn. Tuy nhiên, những hình ảnh xuất hiện trong vlog của nữ ca sĩ dường như cho thấy không gian sinh hoạt của cô nằm ở tầng thấp hơn, đi kèm khoảng sân riêng được bao quanh bởi cây xanh được bố trí gọn gàng. Khu bếp được thiết kế theo phong cách mở với điểm nhấn là đảo bếp lớn, sử dụng đá cẩm thạch kết hợp các bề mặt kim loại có khả năng phản chiếu, qua đó tạo cảm giác không gian rộng hơn. Hệ tủ màu trắng giúp căn phòng luôn sáng sủa, đồng thời tích hợp nhiều thiết bị hiện đại như tủ lạnh cỡ lớn, lò nướng và tủ bảo quản rượu vang với các kệ gỗ.

Jennie được đánh giá cao về gu thẩm mỹ qua cách ăn mặc và cả không gian sống ẢNH: AFP

Khu vực giặt là bên cạnh cũng được cải tạo với tường và tủ màu trắng, thay cho gam đất nung ban đầu. Gần bếp là góc thư giãn với ghế ngồi, cây xanh và đèn trang trí, nơi Jennie có thể đọc sách, thưởng trà hoặc nghỉ ngơi. Nữ ca sĩ còn bố trí một góc tập luyện với máy chạy bộ và dụng cụ yoga để duy trì việc rèn luyện ngay tại nhà.

Phòng ngủ của Jennie hiếm khi được công khai. TMI News từng tiết lộ cô sở hữu giường Hästens trị giá tới 170 triệu won. Các phòng tắm cũng gây chú ý với đá cẩm thạch trắng, bồn rửa đôi, vòi sen và bồn tắm oval cạnh hệ cửa kính cao sát trần.

Phong cách thẩm mỹ của Jennie còn thể hiện rõ qua cách nữ thần tượng lựa chọn đồ nội thất và phụ kiện trang trí. Một chiếc gương hình thỏi son thuộc bộ sưu tập Seletti x TOILETPAPER từng xuất hiện trong những bức ảnh đời thường được Jennie và các thành viên BlackPink chia sẻ. Trong khi đó, mẫu sofa Bubble Mini của Roche Bobois với gam màu pastel mang đến nét trẻ trung, vui mắt cho không gian, đồng thời tạo sự cân bằng giữa tính nghệ thuật và phong cách thiết kế đương đại.