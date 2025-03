Choáng: Người Việt chi 150 tỉ để 'xé túi mù'

Bộ sưu tập Baby Three của một tín đồ săn lùng đồ chơi theo trend ẢNH: NVCC

Baby Three từng làm mưa làm gió thế nào ở Việt Nam?

Trò chuyện với chúng tôi vào một ngày đầu năm 2025, Trang, 18 tuổi, nhân viên phục vụ một quán cà phê trên đường Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức (TP.HCM), khẩn khoản: "Anh có thể mua lại giúp em con thú nhồi bông này không ạ? Em để dành dụm tiền lâu nay mua một hộp mù Baby Three hơn 300.000 đồng, nhưng mở ra thì thấy đó là một con gà màu vàng không đúng ý. Em chỉ muốn bán lại với giá 200.000 đồng thôi". Thấy cô gái nhỏ bé tội nghiệp, tôi đồng ý mua lại, định dặn dò Trang đừng chạy theo trend mà tốn kém, nhưng nhìn cái cách mà cô bé sung sướng khi có cơ hội chọn con khác, lại thôi.

Trang có lẽ cũng chỉ là một trong những người cuốn vào vòng xoáy của xu hướng sưu tập thú nhồi bông Baby Three được giấu kín trong các hộp mù. Nếu may mắn "đập hộp" được con vật yêu thích, thì đó là niềm vui khó tả của rất nhiều người chạy theo trend trên mạng xã hội. Chị Q., ngụ tại TP.HCM tiết lộ bản thân mình đã chi hơn 100 triệu đồng để săn Baby Three với đầy đủ các kích cỡ, đa phần là phiên bản đặc biệt có giá từ 2-3 triệu đồng/con. Một số sản phẩm có kích thước lớn, mẫu hiếm có giá lên tới 7-8 triệu đồng/con.

Chị Bích Diệp, ngụ tại Hải Dương, cũng chia sẻ con gái mới 4 tuổi của chị đã có sở thích sưu tập Baby Three, bây giờ xung quanh giường ngủ đã chất đầy thú nhồi bông này và thỉnh thoảng cháu lại đòi mẹ mua thêm cho con thú mới.

Baby Three khiến người chơi thích thú về biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt ướt (mắt rưng), mắt dora nước...

Theo chị Triệu Yến Nhi, một người kinh doanh mua bán Baby Three trên mạng, mỗi dòng đồ chơi Baby Three được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ chính các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo… Baby Three còn khiến người chơi thích thú về biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt ướt (mắt rưng), mắt dora nước... Đặc biệt, khi mở hộp Baby Three đều tỏa ra hương thơm riêng, tạo nên sự thú vị. Đây là yếu tố khiến sản phẩm này gây sốt rần rần tại Việt Nam từ cuối năm 2024 đến nay.

Người Việt chi 150 tỉ để xé túi mù

Metric, nền tảng chuyên phân tích dữ liệu thương mại điện tử, cho biết: Trong năm 2024, người Việt đã chi hơn 150 tỉ đồng để mua túi mù Labubu, Baby Three trên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, chỉ trong vòng một tháng, từ 15.10 - 15.11.2024, người Việt đã chi gần 9 tỉ đồng để mua hơn 37.000 sản phẩm Baby Three trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và TikTok Shop.

Số liệu từ Metric cũng cho biết, Baby Three có nhiều mức giá, từ dưới 10.000 đồng đến 2 triệu đồng/hộp. Trong đó, phân khúc từ 200.000 - 500.000 đồng có doanh thu lớn nhất. Xếp sau lần lượt thuộc về phân khúc giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, 100.000 - 200.000 đồng, 10.000 - 50.000 đồng và 1 - 2 triệu đồng…Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 13.3, đại diện truyền thông của Metric cho biết: "Hiện nay, nhiều cơ quan và khách hàng đều quan tâm đến doanh số của sản phẩm Baby Three và đề nghị chúng tôi cung cấp số liệu cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, bộ phận kỹ thuật của Metric cần có thêm thời gian để tổng hợp và sẽ gửi thông tin cụ thể đến cơ quan truyền thông trong thời gian sớm nhất".

Hình vẽ nghi ngờ là "đường lưỡi bò" xuất hiện trên một số sản phẩm Baby Three gần đây đã khiến cư dân mạng bức xúc. Ngay cả đại diện nhà sản xuất Baby Three cũng chính thức lên tiếng rút kinh nghiệm, nhưng vẫn chưa xoa dịu được làn sóng phản đối, tẩy chay của một số bộ phận người tiêu dùng.

Trước thông tin thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm đồ chơi blind box (túi mù) Baby Three do Trung Quốc sản xuất bị nghi ngờ chứa hình ảnh tương tự "đường lưỡi bò", Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, đã nắm bắt sự việc và đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tại địa bàn tăng cường giám sát, kiểm tra nguồn gốc sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến bản đồ, đơn vị kinh doanh sẽ bị xử lý theo quy định. Đồng thời, do đây là hàng nhập khẩu, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra hóa đơn, chứng từ để xác định liệu sản phẩm có thuộc diện nhập lậu hay không.