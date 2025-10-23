Choáng váng ngất xỉu, phát hiện ngưng tim nguy kịch

Trước khi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, ông thường có những cơn choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, dọa ngất, đặc biệt khi gắng sức, nhưng chủ quan không đi khám.

Ngày 19.9, ThS.BS Ngô Hùng Quang Minh, Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, cho biết khi nhập viện, tình trạng của người bệnh nguy cấp. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm và kiểm tra cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện người bệnh mắc mắc hội chứng suy nút xoang và kèm block nhĩ thất cao độ.

Suy nút xoang là tình trạng rối loạn nhịp tim, trong đó nút xoang (nút tạo nhịp tim chính) bị suy yếu, hoạt động bất thường và không thể tạo ra xung điện đủ để duy trì nhịp tim phù hợp với nhu cầu cơ thể. Block nhĩ thất làm gián đoạn một phần hoặc hoàn toàn sự dẫn truyền xung động điện từ tâm nhĩ xuống tâm thất, làm chậm hoặc rối loạn nhịp tim. "Các tình trạng này đều nguy hiểm có thể khiến bệnh nhân đột tử bất cứ lúc nào", bác sĩ Minh cho biết.

Để đưa ra hướng điều trị hiệu quả, bác sĩ chỉ định đặt Holter ECG với một thiết bị nhỏ gọn ghi lại hoạt động điện của tim liên tục trong thời gian dài 24 giờ. Kết quả ghi nhận những thời điểm nhịp tim của người dưới 40 lần/phút và có một cơn ngưng tim kéo dài tới 15 giây. Trong khi đó, nhịp tim của người bình thường khỏe mạnh đập khoảng 60 - 90 lần/phút.

Các bác sĩ nhận định ngưng tim tới 15 giây có thể trực tiếp đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Khi đó, tim không bơm máu khiến máu không được đưa lên não và các cơ quan quan trọng, dễ dẫn đến mất ý thức, ngưng tuần hoàn, đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời. Kết hợp với Holter ECG, các bác sĩ đã sử dụng hệ thống thăm dò điện sinh lý khảo sát tín hiệu điện bên trong tim nhằm xác định chính xác vị trí bất thường trong hệ thống dẫn truyền.

Các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch khẩn trương hội chẩn, phân tích nút xoang bị suy hoặc nhịp của nút xoang không tới được các buồng tim để khởi động sự co bóp thì cần cấy máy tạo nhịp tim. Các bác sĩ quyết định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn theo phương pháp mới - tạo nhịp bó nhánh trái, dưới hướng dẫn của hệ thống thăm dò điện sinh lý tim và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện hiện đại.

May mắn người bệnh được điều trị kịp thời. Sau ca can thiệp, người bệnh không còn chóng mặt hay choáng váng, ăn uống và sinh hoạt bình thường, hồi phục nhanh và được xuất viện về nhà sau 5 ngày. Bác sĩ hướng dẫn người bệnh tái khám để được theo dõi định kỳ, phòng biến chứng.

Người bệnh vui mừng cảm ơn bác sĩ sau khi thoát tình trạng nguy kịch. ẢNH: BVCC

BS.CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, đánh giá thành công của ca bệnh là nhờ áp dụng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái. Đây là phương pháp mới, giúp tạo nhịp tim tiên tiến, khôi phục hoạt động điện học gần như sinh lý tự nhiên của tim, mang lại hiệu quả vượt trội trong phòng ngừa suy tim. Kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái cho thấy hiệu quả ở người bệnh có chỉ định đặt máy tạo nhịp, đã được triển khai tại các trung tâm tim mạch lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc..., khắc phục tình trạng suy tim.

Không nên bỏ qua các triệu chứng thường gặp như choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, dọa ngất



BS.CKII Nguyễn Hữu Thái chia sẻ, nhiều người thường chủ quan với những triệu chứng thường gặp như choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, dọa ngất, nghĩ bệnh thông thường, nghỉ ngơi có thể khỏi. Song trong một số trường hợp, các triệu chứng này cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm, trong đó có bệnh lý tim mạch, cần can thiệp sớm. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới. Qua ca bệnh trên, bác sĩ khuyến cáo người có triệu chứng bất thường nên đến cơ sở uy tín khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, phòng tránh biến chứng đáng tiếc.