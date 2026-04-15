Từ chiều, cánh đồng diều ở khu dân cư An Phú Tây (thuộc xã Bình Chánh, TP.HCM) thu hút rất nhiều người dân từ khắp nơi đổ về, mang theo diều, dây kéo và các thiết bị hỗ trợ. Từng nhóm người đứng thành hàng dài để giữ dây, phối hợp đưa diều lên cao. Xen giữa là các gia đình, bạn trẻ và cả trẻ em đến tham quan, tạo nên không khí sôi động.

Không chỉ độc đáo về kích cỡ khổng lồ dài hơn 15m, con diều mang tên "phi hành gia" còn có thể phát sáng rực rỡ vào ban đêm ẢNH: CHUNG PHÁT

Choáng với “siêu diều” 30 triệu phát sáng rực trời, dân tình kéo đến xem kín cánh đồng

Là một người chơi diều lâu năm, anh Tài cho biết, đây không chỉ là hoạt động giải trí, các buổi thả diều còn mang tính chất giao lưu cộng đồng. Có ngày thời tiết thuận lợi, số lượng diều được thả tăng lên đáng kể.

Theo anh Trần Tấn Tài, để đưa những con diều cỡ lớn bay lên đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người cùng lúc, trong đó yếu tố kỹ thuật và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt ở những khu vực đông người. Trung bình, một con diều nhỏ cần khoảng hai người điều khiển, trong khi diều lớn cần từ 3-4 người, thậm chí những con quá khổ phải cần 6-7 người phối hợp.

Theo anh Trần Tấn Tài - Trưởng nhóm diều AnhEmKiteTeam, đây không chỉ là hoạt động giải trí, các buổi thả diều còn mang tính chất giao lưu cộng đồng.

ẢNH: CHUNG PHÁT

Trung bình, một con diều nhỏ cần khoảng hai người điều khiển, trong khi diều lớn cần từ 3-4 người, thậm chí những con quá khổ phải cần 6-7 người phối hợp ẢNH: CHUNG PHÁT

Trong nhịp sống hiện đại, những cánh đồng diều không chỉ đơn thuần là một điểm vui chơi, mà dần trở thành một khoảng không chung hiếm hoi, nơi con người tạm rời khỏi những bộn bề thường nhật. Cùng nhau nhìn lên bầu trời, chậm lại một nhịp và giữ cho mình một khoảnh khắc bình yên rất đỗi giản dị của nhiều người.