Chơi Bitcoin thua lỗ, nam thanh niên đột nhập vào FPT shop trộm 42 chiếc iPhone

Ngày 23.2, Công an H.Đông Anh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Tuấn Vũ về tội "trộm cắp tài sản".

Đối tượng Phạm Tuấn Vũ CACC

Ngoài ra, Công an H.Đông An cũng tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Toàn (25 tuổi, quê H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Toàn là người ở cùng phòng với bị can Vũ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Vũ là đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định. Do đầu tư tiền ảo Bitcoin thua lỗ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản ở cửa hàng FPT (xã Hải Bối).

Khoảng 23 giờ ngày 13.2, Vũ mượn xe máy của Toàn rồi di chuyển đến khu công nghiệp Bắc Thăng Long (xã Kim Chung, H. Đông Anh), đợi đến đêm để trộm cắp tài sản.

Đến 2 giờ ngày 14.2, Vũ đến của hàng FPT ở xã Hải Bối để quan sát, tìm cơ hội đột nhập vào trong. Sau khoảng 50 phút không thấy bảo vệ, Vũ đã dùng xà cầy để cạy cửa cuốn rồi đột nhập vào trong cửa hàng.

Sau khi đột nhập, đối tượng này dùng đèn pin soi sáng, mở tủ điện thoại lấy đi 42 chiếc điện thoại di động hãng iPhone các loại (còn nguyên hộp và phụ kiện trong hộp, trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng), bỏ vào bao tải đã chuẩn bị trước đó rồi tẩu thoát.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Vũ đến cửa hàng điện thoại di động tại Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để bán 1 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max với giá 27 triệu đồng, nhưng sau đó chủ cửa hàng không mua và trả lại điện thoại cho Vũ. Để bán được những chiếc điện thoại trộm được, Vũ đã đi xe khách vào TP.HCM.

Biết mình không thể chạy trốn, khoảng 17 giờ 20 ngày 17.2, Vũ đến Công an tỉnh Ninh Thuận đầu thú và nộp lại 42 chiếc điện thoại trộm được.

Ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao đối tượng cùng 42 chiếc iPhone cho Công an H.Đông Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Tại trụ sở Công an H.Đông Anh, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ trộm cắp nói trên, Vũ còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm khác với trị giá khoảng 400 triệu đồng, gồm laptop, điện thoại di động, tai nghe… tại một cửa hàng thuộc TT.Gia Lộc (H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).