Chơi game trên Windows 11 hay Windows 10 sẽ tốt hơn?

Hiệu suất Windows 11 gần như không vượt qua Windows 10

Theo thử nghiệm từ TechSpot, Windows 11 phiên bản 25H2 - bản cập nhật lớn cuối năm 2023, đã được so sánh trực tiếp với Windows 10 22H2 trên cùng một hệ thống cao cấp. Cấu hình sử dụng gồm vi xử lý Intel Core i9-13900K, GPU Nvidia GeForce RTX 4090 và RAM DDR5-7200. Cả hai hệ điều hành được cài mới hoàn toàn, sử dụng driver mới nhất và chạy các trò chơi trên nền tảng DirectX 12 hoặc Vulkan, đảm bảo điều kiện thử nghiệm đồng nhất.

Windows 11 24H2 cho hiệu suất chơi game trung bình cao hơn 9% so với 23H2 ở 1.080p, đặc biệt cải thiện rõ rệt trong các game Hogwarts Legacy, Gears 5 và Remnant 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Kết quả cho thấy, Windows 11 25H2 đạt trung bình 222 FPS ở độ phân giải 1.080p trong 12 tựa game được thử nghiệm, chỉ cao hơn 2 FPS so với mức 220 FPS của Windows 10. Mức chênh lệch 1% này không đủ để tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm thực tế. Khi tăng độ phân giải lên 1.440p và 4K, hiệu suất giữa hai hệ điều hành gần như giống hệt nhau.

Chơi game trên Windows 11 có đáng để nâng cấp không?

Một số trò chơi cụ thể như Starfield, Baldur’s Gate 3, The Last of Us Part I hay Fortnite được dùng để kiểm tra sâu hơn. Trong nhiều trường hợp, Windows 10 cho kết quả ngang bằng hoặc thậm chí nhỉnh hơn so với Windows 11 25H2. Điều này phản ánh rõ thực tế rằng, bất chấp việc Windows 11 được quảng bá là tối ưu cho chơi game, các lợi ích về hiệu năng vẫn chưa được thể hiện rõ ràng.

Ngoài ra, mức sử dụng CPU khi chơi game trên Windows 11 25H2 thấp hơn Windows 10 khoảng 4 - 5% trong một số trường hợp. Tuy nhiên, phần lớn các trò chơi hiện đại đều bị giới hạn bởi GPU, khiến lợi thế này trở nên không đáng kể. Khi chuyển sang sử dụng card đồ họa AMD Radeon RX 7900 XTX để thử nghiệm lại, xu hướng tương tự vẫn được ghi nhận, hiệu suất giữa Windows 10 và Windows 11 hầu như không đổi.

Trên cơ sở đó, có thể rút ra một số gợi ý:

Windows 10 vẫn là lựa chọn hợp lý cho người dùng ưu tiên sự ổn định.

Windows 11 25H2 có thể phù hợp với những người muốn trải nghiệm các công nghệ mới như Auto HDR, DirectStorage, hoặc giao diện người dùng hiện đại hơn, dù hiệu suất chơi game không được cải thiện đáng kể.

Tóm lại, việc chuyển sang Windows 11 để chơi game không phải là bước đi cần thiết nếu chỉ xét về mặt hiệu suất. Với hiệu năng tương đương và chênh lệch không đáng kể, lựa chọn giữa hai hệ điều hành nên dựa vào nhu cầu về tính năng, khả năng tương thích phần mềm và thời hạn hỗ trợ của Microsoft hơn là kỳ vọng vào sự tăng tốc khung hình.