Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Chơi game trên Windows 11 hay Windows 10 sẽ tốt hơn?

Khải Minh
Khải Minh
29/01/2026 08:29 GMT+7

Việc nâng cấp lên Windows 11 25H2 có thực sự cải thiện hiệu suất chơi game hay không là điều cần được kiểm chứng.

Hiệu suất Windows 11 gần như không vượt qua Windows 10

Theo thử nghiệm từ TechSpot, Windows 11 phiên bản 25H2 - bản cập nhật lớn cuối năm 2023, đã được so sánh trực tiếp với Windows 10 22H2 trên cùng một hệ thống cao cấp. Cấu hình sử dụng gồm vi xử lý Intel Core i9-13900K, GPU Nvidia GeForce RTX 4090 và RAM DDR5-7200. Cả hai hệ điều hành được cài mới hoàn toàn, sử dụng driver mới nhất và chạy các trò chơi trên nền tảng DirectX 12 hoặc Vulkan, đảm bảo điều kiện thử nghiệm đồng nhất.

Chơi game trên Windows 11 hay Windows 10 sẽ tốt hơn? - Ảnh 1.

Windows 11 24H2 cho hiệu suất chơi game trung bình cao hơn 9% so với 23H2 ở 1.080p, đặc biệt cải thiện rõ rệt trong các game Hogwarts Legacy, Gears 5Remnant 2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Kết quả cho thấy, Windows 11 25H2 đạt trung bình 222 FPS ở độ phân giải 1.080p trong 12 tựa game được thử nghiệm, chỉ cao hơn 2 FPS so với mức 220 FPS của Windows 10. Mức chênh lệch 1% này không đủ để tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm thực tế. Khi tăng độ phân giải lên 1.440p và 4K, hiệu suất giữa hai hệ điều hành gần như giống hệt nhau.

Chơi game trên Windows 11 có đáng để nâng cấp không?

Một số trò chơi cụ thể như Starfield, Baldur’s Gate 3, The Last of Us Part I hay Fortnite được dùng để kiểm tra sâu hơn. Trong nhiều trường hợp, Windows 10 cho kết quả ngang bằng hoặc thậm chí nhỉnh hơn so với Windows 11 25H2. Điều này phản ánh rõ thực tế rằng, bất chấp việc Windows 11 được quảng bá là tối ưu cho chơi game, các lợi ích về hiệu năng vẫn chưa được thể hiện rõ ràng.

Ngoài ra, mức sử dụng CPU khi chơi game trên Windows 11 25H2 thấp hơn Windows 10 khoảng 4 - 5% trong một số trường hợp. Tuy nhiên, phần lớn các trò chơi hiện đại đều bị giới hạn bởi GPU, khiến lợi thế này trở nên không đáng kể. Khi chuyển sang sử dụng card đồ họa AMD Radeon RX 7900 XTX để thử nghiệm lại, xu hướng tương tự vẫn được ghi nhận, hiệu suất giữa Windows 10 và Windows 11 hầu như không đổi.

Trên cơ sở đó, có thể rút ra một số gợi ý:

  • Windows 10 vẫn là lựa chọn hợp lý cho người dùng ưu tiên sự ổn định.
  • Windows 11 25H2 có thể phù hợp với những người muốn trải nghiệm các công nghệ mới như Auto HDR, DirectStorage, hoặc giao diện người dùng hiện đại hơn, dù hiệu suất chơi game không được cải thiện đáng kể.

Tóm lại, việc chuyển sang Windows 11 để chơi game không phải là bước đi cần thiết nếu chỉ xét về mặt hiệu suất. Với hiệu năng tương đương và chênh lệch không đáng kể, lựa chọn giữa hai hệ điều hành nên dựa vào nhu cầu về tính năng, khả năng tương thích phần mềm và thời hạn hỗ trợ của Microsoft hơn là kỳ vọng vào sự tăng tốc khung hình.

Tin liên quan

Microsoft thừa nhận hai tính năng làm chậm máy tính Windows 10 và 11

Microsoft thừa nhận hai tính năng làm chậm máy tính Windows 10 và 11

Thủ phạm khiến máy tính của bạn ì ạch có thể là 2 tính năng được bật sẵn trên Windows 10 và 11.

Khám phá thêm chủ đề

Windows 11 Windows 10 hệ điều hành game thủ người dùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận