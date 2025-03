Chơi gắp baby three để tiết kiệm, nhưng lại tốn nhiều tiền hơn đi mua

Có mặt tại điểm trò chơi gắp thú bông trên đoạn đường Phạm Văn Đồng, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) khoảng 20 giờ, không khó để bắt gặp hình ảnh người trẻ chăm chú nhìn chiếc cần gắp thú bông một cách tỉ mỉ, sao cho gắp chuẩn nhất phần thưởng, chỉ khác là những con thú bông giờ đây được thay bằng các hộp baby three.

Không khó để bắt gặp người trẻ tại các máy gắp baby three ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Thị Trúc Loan, sinh viên Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM, cho biết bản thân rất thích baby three và cô bắt đầu "nghiện" gắp baby three ngay từ lần đầu tiên. Khi đó, cô đã gắp trúng baby three và chỉ đầu tư ra 10.000 đồng.

"Lúc đầu mình thấy vui lắm vì giá thành của một hộp baby three bây giờ giao động từ 200.000 - 300.000 đồng nhưng chỉ tốn 5.000 đồng là có thể được baby three. Khi gắp được và khui ra những mẫu serect (giới hạn - PV) mình thấy như gấp đôi niềm vui vậy đó", Loan nói. Đây cũng là động lực khiến nữ sinh tới lui các máy gắp baby three trong những ngày sau đó.

Chăm chú để chọn góc gắp phù hợp ẢNH: THÁI PHÚC

Loan cho biết có lúc cô bỏ ra số tiền lớn hơn hộp baby three để gắp mà không trúng được gì, nhưng cô vẫn chấp nhận vì thú vui mà trò chơi này đem lại. "Mua thì cũng được nhưng điểm thú vị làm mình "nghiện" gắp baby three là cảm giác hồi hộp khi kéo những chiếc hộp này lên. Do đó mình tìm mọi cách để gắp baby three cho bằng được".

Tương tự, Hà Quang Hùng (25 tuổi), ngụ hẻm 28 Lê Thị Hồng, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cũng đến đây để tham gia "săn" baby three vì rất thích vẻ ngoài đáng yêu của chúng. "Ban đầu mình nghĩ nó dễ gắp và sẽ lãi to nếu như gắp được một hộp baby three, nhưng hầu như lần nào số tiền đầu tư để gắp đều cao hơn so với mua bình thường", Hùng chia sẻ.

Thú nhồi bông giờ đây được thay bằng những hộp baby three ẢNH: THÁI PHÚC

Baby three vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với người trẻ ẢNH: THÁI PHÚC

"Gắp gần được rồi lại rớt xuống, khiến mình bị ức chế vì không gắp được". Thế là Hùng lại tiếp tục đâu tư thêm tiền ra và "chinh phục" baby three cho bằng được.

Hùng cho biết khi gắp baby three cảm thấy rất thú vị. "Mỗi lần gắp là một lần hồi hộp, phải tập trung cao độ xem mình có gắp trúng không, rồi khi gắp trúng thì có mở được mẫu giới hạn không. Đúng kiểu "gấp đôi sự hấp dẫn" nên mình hay chọn ra đây để săn baby three giải stress", Hùng nói.

Không chỉ đến đây để gắp baby three, người trẻ còn chờ người chơi trúng thưởng rồi sẽ mua lại với giá rẻ. Đỗ Hoàng Tiền (28 tuổi), làm lái xe công nghệ, ngụ đường Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: "Mình không có năng khiếu trong bộ môn gắp thú này, nên thường chờ các bạn gắp được rồi hỏi mua lại để có đủ bộ sưu tầm vì quá thích baby three. Thông thường mình sẽ mua lại với giá khoảng 70% giá trên thị trường, vậy nên cũng "săn" được baby three với giá hời".

Hỏi anh T.Q.L, quản lý của những máy gắp thú tự động này, anh L. cho hay: "Ban đầu máy chỉ là những gấu bông đơn giản, nhưng baby three lại bắt đầu có sức hút nên mình mới chuyển sang bỏ baby three vào cho khách gắp. Mình cũng có quay vài video lên mạng xã hội thì được các bạn trẻ hưởng ứng rất nhiều".

"Mọi người đến đây gắp baby three khá đông vào mỗi tối. Những người biết gắp thì họ sẽ gắp được sớm, có khi vài lượt là xong. Còn với những bạn mới chơi sẽ khó hơn một xíu. Nhưng bên mình vẫn cho khách bao trúng, nếu bạn chơi đến một mức nhất định thì sẽ hỗ trợ khách trúng quà, như vậy sẽ đỡ để khách bị phí tiền", anh L. nói thêm.

Tuy nhiên cũng theo anh L. cơ hội kinh doanh gắp thú có baby three cũng gần như hết trend. Hơn nữa cũng có quá nhiều người đã sở hữu baby three, nên sức hấp dẫn của trò chơi này giảm dần.