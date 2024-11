Cholimex Food được vinh danh 'Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024'

Tiếp nối với chủ đề "Vươn mình tiến vào kỷ nguyên Xanh", Cholimex Food cũng đã đạt chứng nhận Doanh nghiệp Xanh - một danh hiệu đặc biệt ý nghĩa và thu hút người tiêu dùng bởi sự quan tâm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tác động tích cực đến nền kinh tế và xã hội.

Ông Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc Cholimex Food nhận chứng nhận Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024

Ông Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc Cholimex Food chia sẻ, việc liên tiếp đạt giải thưởng Thương hiệu quốc gia ngoài khẳng định cho chất lượng sản phẩm, sự tin yêu của người tiêu dùng còn củng cố cho tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu kể từ khi thành lập cho đến nay đó là: "Mang gia vị cuộc sống đến mỗi bữa ăn ngon" và "nêm" yêu thương cho bữa ăn gia đình Việt.

Được biết, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex được thành lập năm 1983, ban đầu là một đơn vị chủ yếu kinh doanh các sản phẩm chế biến thô, thủy hải sản sơ chế đông lạnh và một số mặt hàng nông sản. Đến nay sau hơn 4 thập niên phát triển, với sự lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng cùng những ý tưởng sáng tạo, Cholimex Food đã ngày càng lớn mạnh và đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Các sản phẩm xốt gia vị nước chấm của Cholimex Food

Hiện nay, các sản phẩm của Cholimex Food đã trở nên quen thuộc và chiếm vị trí "không nhỏ" trong mỗi gian bếp Việt. Mỗi sản phẩm mà Cholimex Food mang đến không những vượt ra khỏi trải nghiệm đơn thuần của vị giác mà còn chinh phục được sự yêu mến của người tiêu dùng bằng những hương vị yêu thương, nồng nàn, hạnh phúc. Từ người đầu bếp chuyên nghiệp đến người làm nội trợ đều tin dùng các sản phẩm của Cholimex Food để ghi dấu ấn cho các món ăn ngon.

Chị Thu Nga chia sẻ, là một người nội trợ và đam mê nấu nướng chị rất chú trọng đến các loại gia vị nêm nếm. Nhiều năm qua, gia đình chị luôn lựa chọn và trung thành với các sản phẩm gia vị và nước chấm của Cholimex Food. "Tôi thấy các sản phẩm của Cholimex Food đều được chăm chút kỹ lưỡng trong từng hương vị, giúp tôi dễ dàng chuẩn bị các bữa ăn được đa dạng, cả nhà đều yêu thích. Bên cạnh đó, tôi rất an tâm vì sản phẩm còn đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, những người nội trợ như tôi có thể tự do sáng tạo nhiều món ngon cho cả nhà nhưng không mất quá nhiều thời gian, tôi còn có thể làm được nhiều việc khác như là dạy con học, chơi cùng con, chăm sóc bản thân... Cuộc sống được cân bằng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc!".

Trải qua hơn 40 năm phát triển, với sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng đổi mới, sáng tạo, Cholimex Food đã xây dựng nên một thế giới gia vị đa dạng về sắc, hương và vị. Điều đó đã giúp Cholimex Food khẳng định được uy tín của thương hiệu trong ngành thực phẩm và chiếm trọn niềm tin yêu của khách hàng trong và ngoài nước suốt thời gian qua.

Sản phẩm đông lạnh của Cholimex Food

Bên cạnh các sản phẩm chủ lực, Cholimex Food liên tục nghiên cứu và cho ra mắt nhiều dòng xốt tiện lợi mới phù hợp khẩu vị và thị hiếu trong xã hội hiện đại. Các dòng sản phẩm đông lạnh cũng được xem là sự lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng ngày nay khi sản phẩm tạo sự linh hoạt, phong phú, đầy dinh dưỡng trong các bữa cơm nhà.

Các sản phẩm của Cholimex Food không chỉ chinh phục người tiêu dùng trong nước mà còn là ở ngoài nước. Hiện nay Cholimex Food đã hiện diện ở hơn 30 quốc gia trên thế giới và có mặt trên kệ hàng của nhiều hệ thống siêu thị hàng đầu.

Mục tiêu của Cholimex Food là trở thành nhà sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm hàng đầu với chuỗi sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và quốc tế, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của thị trường nội địa và xuất khẩu để góp phần tạo nên những bữa cơm ngon, đong đầy yêu thương cho mọi nhà.