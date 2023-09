Chọn bất động sản cuối năm 2023: Người mua nhà nên quan tâm tiêu chí nào?

Thị trường bắt đầu kích hoạt chu trình phát triển mới

Số liệu từ báo cáo DKRA tháng 7.2023 chỉ ra nguồn cung mới phân khúc căn hộ tại TP.HCM tăng mạnh, gấp 3 - 4 lần so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ cũng tăng gần 3 lần so với tháng 6.

Nguồn cung khởi sắc, lực cầu cũng dần tịnh tiến. Trong báo cáo tổng quan 7 tháng đầu năm 2023 của Batdongsan.com, chỉ tính riêng tháng 7, nhu cầu tìm mua BĐS trên cả nước tăng 6%, tin rao bán nhà đất tăng 4% so với tháng trước.

Thị trường BĐS đang có nhiều lực đẩy để kích hoạt chu trình mới

Giới chuyên gia cho rằng từ nay đến cuối năm 2023 là thời điểm thị trường bắt đầu kích hoạt chu trình phát triển mới, khi hội tụ yếu tố cần và đủ: Lãi suất hạ nhiệt, room tín dụng mở, đẩy mạnh đầu tư công, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm liên tục được khởi động… Bên cạnh đó, cuối năm là mùa cao điểm các chủ đầu tư không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tung những chính sách bán hàng thiết thực, giúp người mua có cơ hội sở hữu BĐS giá hợp lý.

Nhận diện BĐS "an toàn đầu tư, an tâm sở hữu"

Nhận định phân khúc sẽ dẫn dắt thị trường thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, căn hộ chung cư là phân khúc chủ đạo bởi yếu tố khai thác dòng tiền ổn định, phù hợp với đa dạng nhu cầu… Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhu cầu về nhà ở tại Việt Nam nói chung và các thành phố lớn như TP.HCM nói riêng luôn hiện hữu cũng là động lực tăng trưởng cho căn hộ chung cư.

Tuy nhiên, để đảm bảo giá trị tài sản, an tâm về dòng tiền, các chuyên gia lưu ý người mua nên quan tâm, thẩm định uy tín chủ đầu tư, ưu tiên sản phẩm thật, tiến độ đảm bảo cũng như các giải pháp tài chính mà chủ đầu tư đang triển khai. Đây cũng là thực tế đang diễn tiến trên thị trường thời gian qua khi 80% giao dịch thành công đến từ các dự án căn hộ pháp lý sạch, theo khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam.

Toàn cảnh Akari City cập nhật đến tháng 9.2023



"Tôi thích những dự án đã cất nóc hoặc tiến độ xây dựng tốt, cảm nhận được căn nhà của mình hoàn thiện từng ngày khiến bản thân yên tâm hơn", anh Minh Trí, một khách hàng vừa quyết định chốt giao dịch căn hộ thuộc Akari City giai đoạn 2 cho biết.

Theo đó, dự án mà anh Trí lựa chọn đang được thi công đến tầng 24, tiến độ được bảo chứng bởi 3 chủ đầu tư uy tín là Nam Long cùng 2 đối tác hơn 100 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản. Dự án ghi nhận giao dịch ổn định thời gian qua bởi thỏa mãn được các tiêu chí mà người mua nhà quan tâm hiện nay. Đặc biệt, giai đoạn 1 dự án đã đón gần 2.000 hộ gia đình về an cư, tiện ích đã hiện hữu giúp khách hàng có cơ sở tham chiếu về chất lượng không gian sống tại đây.

Mới đây nhất, AK NEO - tháp cuối cùng thuộc Akari City giai đoạn 2 được giới thiệu ra thị trường nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người mua. AK NEO là phiên bản cải tiến về thiết kế, vật liệu và tiêu chuẩn bàn giao dựa trên sự thấu hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu thường nhật của người Việt, đề cao trải nghiệm sống hiện đại và tinh tế.

AK NEO bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cho khu vực phía Tây TP.HCM

Tọa lạc ở vị trí đẹp nhất Akari City giai đoạn 2, kế cận Quảng trường Ánh sáng 2.500m² và đại lộ thương mại, kết nối trực tiếp trục huyết mạch xuyên tâm Võ Văn Kiệt, cư dân AK NEO không chỉ thụ hưởng các tiện ích giải trí, mua sắm, ẩm thực mà còn dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm để làm việc, học tập.

Ngay bên trong nội khu AK NEO là hệ thống tiện ích biệt lập phong phú từ hồ bơi, phòng gym, phòng cộng đồng, phòng trẻ em, khu thể thao ngoài trời... Không cần đi đâu xa, các thành viên trong gia đình có thể thư giãn, tái tạo năng lượng mỗi ngày một cách nhanh chóng.

AK NEO có mức giá dự kiến từ 48,9 triệu đồng/m², khoảng hơn 3 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ. Người mua chỉ cần thanh toán 30% và chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà, ngân hàng cho vay đến 65% giá trị sản phẩm và chủ đầu tư đồng hành hỗ trợ lãi suất. Mức giá AK NEO được đánh giá khá hợp lý, phù hợp tài chính mua căn hộ của phần đông người dân tại TP.HCM, khoảng 2-4 tỉ đồng (theo khảo sát từ công ty nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam).