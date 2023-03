Chọn BMW X5 2014 hay Hyundai Santa Fe 2023 với 1,5 tỉ đồng?

Đã qua sử dụng hơn 8 năm, BMW X5 đời 2014 hiện có giá bán lại trên thị trường xe cũ vào khoảng 1,5 tỉ đồng. Số tiền này có thể mua được một chiếc xe mới như Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản cao cấp nhất. Tuy nhiên, dòng xe SUV như BMW X5 có những giá trị vô hình dù đã qua sử dụng nhiều năm.

Kiểu dáng BMW X5 đời 2014 vẫn chưa lỗi thời

BMW X5 đời 2014 tại thời điểm trình làng thị trường Việt Nam cống bố mức giá khá đắt đỏ 3,6 tỉ cho đến 4,9 tỉ đồng, chưa bao gồm các khoản thuế phí. Có thể thấy, với người thực sự yêu thích dòng xe này giờ đây có thể sở hữu nó với mức giá dễ chịu hơn. Tất nhiên phải đánh đổi với việc không còn hưởng lợi ích từ xe hoàn toàn mới.

Với kích thước dài, rộng, cao tương ứng 4.886 x 1.938 x 1.762 (mm), BMW X5 đời 2014 dài hơn 32 mm, rộng hơn 5 mm và cao hơn 14 mm so với bản tiền nhiệm. Xe có chiều dài cơ sở 2.933 mm giống BMW X5 thế hệ thứ hai. Kích thước này khá tương đồng với VinFast Lux SA 2.0 và to lớn hơn đáng kể so với Hyundai Santa Fe mới.

BMW X5 đời 2014 phù hợp với người yêu thích xe SUV Đức

Trang bị tiêu chuẩn trên BMW X5 đời 2014 có hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, màn hình trung tâm 10,25 inch, camera lùi, cửa sổ trời trượt điện, nút điều khiển iDrive cảm ứng, đèn nội thất, tính năng Auto Start/Stop, hệ thống treo phuộc khí nén với chức năng tự thích ứng, cân bằng điện tử DSC, hỗ trợ lực phanh DBC, hỗ trợ đổ đèo...

Một chi tiết rất thú vị trên BMW X5 đời 2014 là tất cả phiên bản tại Việt Nam đều được trang bị hàng ghế thứ 3 tiêu chuẩn. Điều này giúp BMW X5 đời 2014 trở thành một mẫu xe 7 chỗ dạng 5+2, khác với các thế hệ trước đây vốn chỉ có 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ 3 có thể gập xuống hoàn toàn để tăng không gian cho khoang hành lý.

Nội thất BMW X5 đời 2014 thiết kế đơn giản nhưng sang trọng



Phiên bản xDrive35i của BMW X5 đời 2014 trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng với tăng áp kép, dung tích 3 lít, công suất cực đại 306 mã lực tại 5.800 - 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 400 Nm tại 1.200 - 5.000 vòng/phút. Tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 6,5 giây và đạt tốc độ tối đa 235 km/giờ. Mức tiêu thụ nhiên liệu 8,5 lít/100 km.

BMW X5 đời 2014 phiên bản xDrive35i trang bị hộp số tự động 8 cấp cùng 3 chế độ lái: Sport, Comfort và Eco Pro, trong đó chế độ Eco Pro giúp xe tiết kiệm nhiên liệu đến 20%. Ngoài ra, xe còn được trang bị công nghệ Auto Start/Stop, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (DBC), hỗ trợ đỗ đèo, cân bằng thân xe điện tử…

Hàng ghế thứ hai trên BMW X5 đời 2014 có không gian rộng rãi, cửa gió điều hòa riêng



Trên thị trường còn có BMW X5 đời 2014 phiên bản xDrive50i nhưng rất hiếm vì giá cao. Với phiên bản này xe được trang bị dàn âm thanh Harman Kardon 16 loa, công suất 1.200 watt. Ngoài ra, trên xe có nhiều tiện ích hiện đại như màn hình phía trên đầu, chế độ nhìn ban đêm với chức năng phát hiện người và vật, cảnh báo đi chệch làn đường, thông tin về biển báo, hỗ trợ đậu xe với tầm nhìn 360 độ, cảnh báo va chạm với chức năng phanh tự động,...

BMW X5 là xe 7 chỗ nhưng nhiều người chỉ sử dụng thường xuyên 2 hàng ghế

Lựa chọn giữa Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới hay BMW X5 đời 2014 đã qua sử dụng 8 năm sẽ là câu hỏi khó với người mua. BMW X5 cũ chỉ phù hợp cho người am hiểu về xe và biết cách chăm sóc xe và sử dụng. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới có độ ổn định của xe chưa qua sử dụng.

Dù đẳng cấp, vận hành đều vượt trội nhưng khi sử dụng BMW X5 cũ, chủ xe phải dành nhiều thời gian chăm sóc, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng. Trong khi đó, với xe hoàn toàn mới, người dùng sẽ không phải suy nghĩ nhiều trong 5 năm đầu sử dụng. Tùy vào mục đích sử dụng cũng như thị hiếu nhu cầu, người dùng sẽ có lựa chọn phù hợp cho mình.