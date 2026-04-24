Chọn đúng sau lớp 9, phụ huynh Đồng Nai giúp con có đầu ra vững chắc

Với định hướng đào tạo gắn thực tiễn, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm doanh nghiệp, FPT PolySchool mang đến lộ trình học tập rõ ràng cho học sinh sau lớp 9. Theo thống kê, 97,7% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, tạo thêm niềm tin cho phụ huynh khi lựa chọn nơi gửi gắm tương lai con em.

Không chỉ dừng ở đó, học sinh sau khi hoàn thành chương trình còn có cơ hội được ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học FPT, thuận lợi tiếp tục nâng cao trình độ trong cùng hệ thống giáo dục.

Về chi phí, nhà trường triển khai nhiều chính sách học bổng và ưu đãi hấp dẫn như học bổng nhập học sớm, ưu đãi nhập học theo nhóm, học bổng tài năng, ưu đãi dành cho người thân thuộc hệ thống FPT… giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình.

Với đầu ra việc làm tích cực, lộ trình học tiếp rộng mở và chính sách hỗ trợ thiết thực, FPT PolySchool đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều phụ huynh Đồng Nai trong mùa tuyển sinh năm nay.