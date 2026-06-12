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Giáo dục

Chọn đúng trường - Vững tương lai tại Trường đại học Nam Cần Thơ

CHÚC LINH - MINH THY
12/06/2026 09:54 GMT+7

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, một trong những quyết định quan trọng nhất đối với học sinh và phụ huynh là lựa chọn môi trường đại học phù hợp.

Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc chọn đúng ngành học và đúng môi trường đào tạo sẽ tạo nên lợi thế quan trọng để người học phát triển năng lực, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tại khu vực ĐBSCL, Trường đại học Nam Cần Thơ đang ngày càng khẳng định vị thế và uy tín trong lĩnh vực giáo dục đại học. Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng nhiều chương trình học chất lượng, nhà trường trở thành lựa chọn của đông đảo phụ huynh và thí sinh trong mỗi mùa tuyển sinh.

Uy tín và chất lượng đào tạo của Trường đại học Nam Cần Thơ được khẳng định thông qua các chứng nhận trong nước và quốc tế. Trường đạt QS Stars 4 sao, UPM 5 sao; Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đạt chuẩn quốc tế AACI Hoa Kỳ. Đồng thời, trường xếp vị trí thứ 37 trong bảng xếp hạng Đại học Việt Nam (VNUR). Những thành quả này không chỉ phản ánh chất lượng giáo dục, ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng mà còn giúp phụ huynh và thí sinh thêm yên tâm khi lựa chọn môi trường học tập cho những năm đại học sắp tới.

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Toàn cảnh Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) với nhiều khu nhà học hiện đại, không gian cây xanh thoáng mát

Ảnh: DNC Studio

Hiện Trường đại học Nam Cần Thơ đào tạo 49 ngành bậc đại học thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học sức khỏe, kinh tế, luật, công nghệ, kỹ thuật, du lịch và ngoại ngữ. Đặc biệt, 14 ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh, tạo điều kiện để sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, tiếp cận kiến thức quốc tế và sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc trong nước cũng như nước ngoài.

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Thông tin xét tuyển đại học chính quy năm 2026 của Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC)

Ảnh: Phòng TVTS&HN

Năm 2026, nhà trường tiếp tục mở rộng hệ thống ngành đào tạo với nhiều ngành học mới như luật quốc tế, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, thiết kế đồ họa, thiết kế vi mạch bán dẫn, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, và kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - chuyên ngành kỹ thuật xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao và nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ, TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP HIỆN ĐẠI

Trường đại học Nam Cần Thơ hiện có 4 trường thành viên gồm Trường Khoa học Sức khỏe, Trường Luật - Kinh tế, Trường Công nghệ - Kỹ thuật, Trường Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo. Mô hình này giúp nâng cao tính chuyên sâu trong đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức liên ngành, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động hiện đại. Cùng với đó, hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, trung tâm thực hành và thư viện điện tử được đầu tư đồng bộ, tạo môi trường học tập hiện đại cho sinh viên.

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Sinh viên chương trình Y khoa quốc tế học tập tại Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC)

Ảnh: DNC Studio

Không chỉ chú trọng đào tạo chuyên môn, Trường đại học Nam Cần Thơ còn quan tâm phát triển toàn diện cho người học thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, chương trình giao lưu quốc tế và các cuộc thi học thuật. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và năng lực hội nhập. Những kỹ năng này ngày càng được các doanh nghiệp đánh giá cao và trở thành lợi thế quan trọng trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

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Chính sách học bổng hấp dẫn dành cho tân sinh viên đại học chính quy năm 2026

Ảnh: DNC Studio

Đối với mỗi học sinh, sau kỳ thi THPT, lựa chọn đại học không đơn thuần là chọn nơi học tập trong vài năm mà còn là lựa chọn môi trường đồng hành trên hành trình xây dựng tương lai. Với định hướng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, cơ sở vật chất hiện đại, cùng nhiều chính sách hỗ trợ người học, Trường đại học Nam Cần Thơ sẽ là điểm đến phù hợp cho những bạn trẻ mong muốn xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển bản thân và chinh phục cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Mùa tuyển sinh năm 2026, Trường đại học Nam Cần Thơ triển khai nhiều chương trình học bổng dành cho tân sinh viên với mức hỗ trợ từ 6 đến 27 triệu đồng. Đặc biệt, thí sinh đăng ký xét tuyển bằng nguyện vọng 1 sẽ được ưu tiên xét học bổng theo quy định của nhà trường.

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