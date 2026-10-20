Chọn những món quà 20/10 này cho mẹ, đừng chỉ là hoa

Thiết bị chăm sóc sức khỏe

Máy massage cổ vai gáy là món quà 20/10 giúp mẹ thư giãn sau ngày dài, còn máy đo huyết áp bắp tay phù hợp theo dõi chỉ số. Một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại CellphoneS đang giảm đến 50% tùy chương trình.

Đồ gia dụng thông minh

Robot hút bụi, nồi chiên không dầu hay máy lọc không khí giúp mẹ giảm bớt việc nhà và có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Phụ kiện thời trang và làm đẹp

Khăn lụa, áo dài may đo, trang sức nhỏ hay máy sấy tóc nhẹ, nhiều chế độ nhiệt là gợi ý tinh tế cho mẹ thích chăm chút vẻ ngoài.

Bữa cơm sum họp và kỷ niệm gia đình

Một bữa cơm tự nấu với gia đình mang lại cảm xúc khó thay thế. Nếu mẹ thích gọi video với con cháu ở xa, máy tính bảng màn hình rộng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Mua quà 20/10 cho mẹ ở đâu?

Khi chọn quà 20/10 cho mẹ, CellphoneS có nhiều lựa chọn từ thiết bị sức khỏe, gia dụng đến phụ kiện công nghệ. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên Website/App, khách có cơ hội quay thưởng voucher đến 2 triệu đồng tùy ngành hàng. Ngày 19 - 20/10/2026, khách mua tại cửa hàng còn nhận quà tặng số lượng giới hạn. Miễn phí giao hàng cho thành viên SVip, SMem và đơn từ 300.000 đồng.

Nguồn: cellphones.com.vn