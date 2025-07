Chọn nơi làm đẹp uy tín với chia sẻ của bác sĩ Tạ Trung Kiên

Cùng bác sĩ CKI Tạ Trung Kiên khám phá tầm quan trọng của việc làm đẹp an toàn, đúng mục đích, nhu cầu và phù hợp với cơ thể qua bài viết sau nhé.

Bác sĩ Tạ Trung Kiên nói gì về làm đẹp?

Với nhiều năm kinh nghiệm, từng công tác tại nhiều bệnh viện, bác sĩ Kiên chia sẻ: "Không có can thiệp nào là nhỏ, nếu làm không đúng chuyên môn thì tai biến vẫn xảy ra như thường". Thẩm mỹ nói chung là ngành không thể làm qua loa dù chỉ là kỹ thuật đơn giản. Biến chứng không phải chỉ xuất hiện ở những ca đại phẫu phức tạp. Ngay cả các thủ thuật nhỏ như tiêm filler, nhấn mí hay nâng mũi đơn giản nếu thực hiện sai kỹ thuật, không đúng chỉ định hoặc dùng sai vật liệu cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: hoại tử, co rút cơ, thậm chí ảnh hưởng tính mạng.

Chính vì vậy, mọi quy trình làm đẹp cần được đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện và được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề được bộ Y tế cấp phép và dày dặn kinh nghiệm thực tiễn.

Bác sĩ CK1 Tạ Trung Kiên chuyên thẩm mỹ tạo hình

Ca biến chứng thực tế

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cô gái gặp biến chứng bắp tay nghiêm trọng sau ca phẫu thuật hút mỡ da tay. Thông tin chia sẻ nhanh chóng được lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Theo chia sẻ, ca thẩm mỹ này được thực hiện với chi phí chỉ 10 triệu đồng cho 2 cánh tay, một mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá phẫu thuật thẩm mỹ nói chung và hút mỡ cánh tay nói riêng trên thị trường hiện nay. Hậu quả nhanh chóng ập đến, sau 2 tuần, vùng cánh tay của người phụ nữ bắt đầu biến dạng rõ rệt.

Theo bác sĩ Tạ Trung Kiên (CK1), biến chứng da tay sau hút mỡ có thể xảy ra nếu quy trình thực hiện không đáp ứng về mặt đảm bảo kỹ thuật y khoa. Nguyên nhân thường đến từ việc thao tác hút mỡ quá sâu, không đều hoặc không đúng lớp mô mỡ cần xử lý. Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp ghi nhận người trực tiếp thực hiện can thiệp không phải là bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ, không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề được bộ Y tế cấp phép mà là kỹ thuật viên thiếu chuyên môn xuất thân từ những khóa học ngắn ngày sau đó trực tiếp thực hiện. Điều này có thể dẫn đến tổn thương mô dưới da, gây lồi lõm, bầm tím kéo dài.

Việc hút mỡ bắp tay là một trong những phương pháp giúp cải thiện dáng tay hiệu quả, Với người châu Á, bác sĩ Kiên đặc biệt khuyến cáo không nên cắt da trừ khi thật sự cần thiết, do đặc điểm cơ địa dễ để lại sẹo lồi, thâm và lâu mờ. "Sau hút mỡ, da có thể tự co lại nếu khách hàng đeo đai định hình đúng cách và kiên trì trong thời gian đầu hồi phục", bác sĩ chia sẻ. Trong trường hợp da dư quá nhiều do cơ địa hoặc nhiều lí do khác, việc cắt da có thể được cân nhắc nhưng cần tư vấn kỹ càng về nguy cơ để lại sẹo về lâu dài.

Bác sĩ Tạ Trung Kiên và một ca hút bắp tay

Ngoài ra, một số khách hàng đã từng gặp biến chứng tại các spa hoạt động không phép nhưng vẫn quay lại "nơi cũ" để xử lý vì tiếc tiền hoặc tin tưởng mù quáng. Hành động trên dẫn đến tổn thương nặng hơn, gây khó khăn gấp nhiều lần cho việc tái tạo hay chỉnh sửa về sau, bác sĩ Kiên chia sẻ.

Số liệu nói gì về hút mỡ tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, theo số liệu từ Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), ước tính mỗi năm có khoảng 16.500 ca hút mỡ được thực hiện, nhu cầu làm đẹp bằng phẫu thuật, đặc biệt là hút mỡ đang có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức về ngoại hình và mức độ chấp nhận các can thiệp thẩm mỹ của người Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ trong độ tuổi 25 - 40.

Chọn nơi gửi gắm làm đẹp như thế nào?

Trong một xã hội ngày càng đề cao ngoại hình và sự tự tin cá nhân, nhu cầu làm đẹp là điều hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, làm đẹp không nên là cuộc chạy đua theo trào lưu, giá rẻ hay những lời quảng cáo có cánh "biến hình thần tốc". Vì vậy, việc lựa chọn đúng bác sĩ, đúng phương pháp, đúng cơ sở y tế là điều hết sức quan trọng.

Bạn có thể tham khảo những tiêu chí như: Bệnh viện phải có bác sĩ gây mê chuyên khoa, hệ thống máy móc hỗ trợ đặt nội khí quản trong tình huống cấp cứu. Phòng mổ đạt chuẩn vô trùng, đội ngũ điều dưỡng và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Không thiếu những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi khách hàng đặt niềm tin vào các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, kỹ thuật viên không có chuyên môn hoặc thực hiện trong điều kiện thiếu trang thiết bị y tế. Biến chứng không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo, mà còn để lại những hệ lụy khó hồi phục về tâm lý, sức khỏe, và tài chính.

Và sau tất cả, thông điệp mà các bác sĩ có tâm vẫn luôn nhấn mạnh là: "Làm đẹp vừa đủ, đúng người, đúng phương pháp sẽ đem lại kết quả lâu dài, an toàn và tôn trọng cơ thể mình". Đó không chỉ là lời khuyên, mà là nguyên tắc vàng để nhắc nhở mọi người hài lòng với những gì cơ thể mình đang có, không chạy theo xu thế vì hoa đẹp thì cũng chóng tàn.