Chọn quà 20.10 cùng Thời trang da đà điểu, cá sấu Khatoco

Mỗi tấm da mang một dấu ấn riêng

Vẻ đẹp và độ bền của một món phụ kiện trước hết đến từ chất liệu. Da cá sấu nổi bật với những ô vảy đanh chắc, xếp lớp đều đặn, mang lại vẻ quý phái và mạnh mẽ. Đây là lựa chọn dành cho người phụ nữ bản lĩnh, yêu nét đẹp cổ điển và muốn món phụ kiện của mình trở thành điểm nhấn. Da đà điểu lại mềm mại hơn. Trên bề mặt là những nốt chân lông nổi, phân bố tự nhiên - dấu hiệu đặc trưng để nhận biết da đà điểu thật. Chất da nhẹ, dẻo, có độ đàn hồi tốt nên rất hợp với ví, túi dùng hằng ngày. Riêng phần da chân đà điểu với những lớp vảy nhỏ xếp nối nhau thường được phối trên túi xách để tạo nét khác biệt.

Túi xách da chân đà điểu của Thời trang da Khatoco hài hòa cùng phong cách công sở thanh lịch

Vì vân da hình thành hoàn toàn tự nhiên nên không có tấm da nào giống hệt nhau. Mỗi sản phẩm nhờ đó mang một nét độc đáo của riêng nó, điều mà các chất liệu dập vân công nghiệp khó có được.

Thời trang da đà điểu, cá sấu Khatoco là thương hiệu của Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) - đơn vị sở hữu trại nuôi đà điểu quy mô lớn tại Việt Nam. Sau gần 25 năm kể từ khi đưa giống đà điểu từ châu Phi về nuôi thử nghiệm, Khatoco đã chủ động được nguồn đà điểu trong nước, qua đó kiểm soát chất lượng nguyên liệu ngay từ khâu đầu tiên.

Túi da cá sấu tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch

Từ tuyển chọn tấm da, thuộc da đến cắt, ráp và hoàn thiện, mỗi sản phẩm đều qua tay những người thợ lành nghề. Nhiều công đoạn vẫn được làm thủ công, từ việc chọn vị trí cắt để đường vân cân đối trên thân túi đến từng đường kim mũi chỉ. Hiện nay, sản phẩm da đà điểu, cá sấu Khatoco không chỉ phục vụ khách hàng trong nước mà còn có mặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Singapore.

Món quà cho từng người phụ nữ

Mỗi người phụ nữ có một phong cách riêng, và món quà phù hợp là món quà cho thấy người tặng đã thật sự để tâm. Với mẹ, một chiếc ví dài hay túi xách cỡ vừa bằng da đà điểu tông nâu, đen sẽ là lựa chọn chu đáo bởi nhẹ tay, bền, dễ phối đồ và đủ trang nhã cho mọi dịp. Với vợ hay người yêu, chiếc túi da cá sấu hoặc túi phối da chân đà điểu đủ nổi bật để tôn thêm nét cuốn hút, theo cô ấy từ văn phòng đến những buổi hẹn cuối tuần.

Sắc vàng tươi cùng hai quai khóa cài giúp chiếc túi da cá sấu thêm trẻ trung, nổi bật trên nền trang phục công sở

Nếu muốn gửi lời tri ân đến đồng nghiệp hay đối tác, một chiếc ví da đà điểu hoặc cá sấu là món quà tinh tế, lịch sự mà vẫn giữ được sự chừng mực cần thiết. Và 20.10 cũng là dịp để chính mỗi người phụ nữ tự thưởng cho mình món đồ ưng ý, như một cách ghi nhận bản thân sau những ngày bận rộn.

Những lớp vảy xếp nối nhau trên túi xách da chân đà điểu, nét đặc trưng khó nhầm lẫn của chất liệu này

Giá trị của một món quà không chỉ nằm ở ngày được trao, mà còn đồng hành cùng người nhận qua năm tháng. Và khi ngày 20.10 đã qua, món phụ kiện da đà điểu, cá sấu Khatoco vẫn ở đó, lặng lẽ nhắc người phụ nữ rằng mình luôn được yêu thương.

Túi xách da đà điểu màu cam với những nốt chân lông nổi tự nhiên, phù hợp cho những buổi dạo phố hay chuyến đi cuối tuần