Chọn sữa cho trẻ: Không chỉ cần dưỡng chất, mà còn phải không chứa chất gây hại

Chị Minh Phụng, (33 tuổi, ngụ TP.HCM) thường mất hơn 20 phút chỉ để đọc kỹ bảng thành phần mỗi khi chọn sữa tươi cho con. "Tôi không chỉ quan tâm đến vitamin hay dưỡng chất bổ sung, mà còn quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm. Từ lúc làm mẹ, tôi mới thấy mấy dòng chữ nhỏ trên bao bì quan trọng đến thế nào", chị Phụng chia sẻ.

Thực tế ghi nhận từ các chuỗi siêu thị tại TP.HCM cho thấy nhiều phụ huynh ngày càng thận trọng hơn khi mua thực phẩm cho trẻ. Ngoài việc quan tâm sản phẩm "có gì", họ còn chú trọng đến yếu tố loại trừ, tức những chất "không nên có" trong thực phẩm của con mình.

Xu hướng ưu tiên thực phẩm "minh bạch thành phần"

Báo cáo mới nhất của Innova Market Insights cho biết khoảng 3/4 người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng thay đổi quyết định mua hàng nếu thông tin thành phần không minh bạch. Với thực phẩm dành cho trẻ nhỏ, xu hướng này thể hiện rõ rệt khi hơn 70% sản phẩm mới ra mắt trong năm qua đều có bảng thành phần đơn giản, dễ hiểu, hạn chế tối đa các phụ gia không cần thiết.

Tại Mỹ, báo cáo Transparency Trends (NielsenIQ & FMI, 2023) cũng chỉ ra rằng 76% người tiêu dùng đánh giá cao các sản phẩm nêu rõ những thành phần "không có", như "không biến đổi gen, không kháng sinh, không chất tạo màu"...

Bên cạnh các yếu tố "có gì", phụ huynh còn chú trọng đến yếu tố "không có" trong bảng thành phần

Xu hướng này cũng đang phát triển mạnh tại Việt Nam, nhất là nhóm phụ huynh sống tại đô thị, có điều kiện tiếp cận giáo dục hiện đại và thu nhập ổn định. Chị Thanh Trúc (Hà Nội), mẹ của một bé gái 4 tuổi, cho biết lúc đầu chị chọn sữa vì thấy có bổ sung canxi, D3,… Nhưng khi đọc kỹ thì thấy có cả hương liệu tổng hợp, nên chị quyết định không mua. "Từ đó, tôi để ý kỹ hơn đến những thành phần "không nên có", chị Trúc nói thêm.

Moozi - dòng sữa nói "10 KHÔNG" với yếu tố gây hại

Đón đầu xu hướng tiêu dùng đề cao tính an toàn và minh bạch, Công ty cổ phần sữa VitaDairy cho ra mắt Moozi - dòng sữa tươi cao cấp 100% nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania (Úc). Sản phẩm cam kết loại bỏ 10 thành phần không có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ, bao gồm hormone tăng trưởng, thực phẩm biến đổi gen, dư lượng kháng sinh... Cam kết này được xây dựng trên nền tảng chăn nuôi bền vững và điều kiện tự nhiên đặc biệt tại Tasmania.

Nằm biệt lập ở cực Nam nước Úc, Tasmania nổi tiếng với hệ sinh thái nguyên sơ, được bảo tồn nghiêm ngặt và là một trong những vùng có chất lượng không khí sạch nhất thế giới. Đàn bò của nông trại Moozi được nuôi thả tự nhiên, không chuồng trại công nghiệp, mật độ chỉ 2 cô bò trên 1 ha. Bò ăn cỏ tươi quanh năm, không sử dụng hormone tăng trưởng hoặc các chất tăng trọng.

Moozi - sản phẩm sữa tươi chuẩn "10 không", không chứa những chất có thể gây hại cho trẻ

Nhờ điều kiện sống lý tưởng, đàn bò có sức đề kháng tốt, hầu như không cần dùng đến kháng sinh. Nhờ vậy, sữa từ các cô bò tại nông trại Moozi không dư lượng kháng sinh hay dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Quy trình từ vắt sữa đến tiệt trùng, đóng hộp đều khép kín tại Tasmania với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo nguồn gốc, không sử dụng sữa bột, bảo đảm tính tiêu chuẩn cao nhất về an toàn cho thực phẩm cho trẻ nhỏ.