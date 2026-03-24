Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chọn sữa cho trẻ, không phải tốt nhất, ‘phù hợp nhất’ mới là điều tiên quyết

24/03/2026 15:00 GMT+7

Sự phát triển của trẻ luôn là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình. Khi tìm hiểu về sữa công thức, nhiều cha mẹ nhận ra rằng điều quan trọng không phải là loại sữa 'tốt nhất', mà là loại sữa phù hợp với bé. Chính vì vậy, việc lựa chọn sữa cho trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp sau 2 tuổi thường được cân nhắc khá kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Đối với nhiều gia đình trẻ, hành trình chuẩn bị chào đón em bé việc chọn sữa công thức cho bé luôn là chủ đề khiến nhiều phụ huynh dành nhiều thời gian tìm hiểu.

Thực tế, khi bước vào các hội nhóm mẹ bỉm hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng, rất dễ bắt gặp những câu hỏi như: "Loại sữa nào tốt cho trẻ ở giai đoạn sau 2 tuổi?" hoặc "Nên chọn sữa nào cho bé dễ tiêu hóa?". Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, nhiều phụ huynh nhận ra rằng thay vì tìm một loại sữa "tốt nhất", điều được nhắc đến nhiều hơn lại là sự phù hợp. Điển hình như các dòng sữa bột Nestlé, vốn thường xuyên được cộng đồng mẹ bỉm sữa nhắc đến nhờ công thức chú trọng tính 'mát' và khả năng hấp thu hiệu quả, giúp giải quyết khá tốt những băn khoăn về hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ nhỏ.

Không phải loại sữa nào "đắt nhất" cũng sẽ là tốt nhất

Mỗi em bé có một cơ địa khác nhau, từ hệ tiêu hoá, khả năng hấp thu cho đến thói quen sinh hoạt. Chính vì vậy, cùng một loại sữa nhưng phản ứng của từng bé có thể khác nhau.

Nhiều mẹ bỉm chia sẻ rằng khi tìm hiểu về các dòng sữa công thức phổ biến điều họ quan tâm không chỉ là bảng thành phần dinh dưỡng mà còn là trải nghiệm thực tế của bé sau khi sử dụng.

Một số dấu hiệu thường được phụ huynh quan sát bao gồm: Bé có dễ tiêu hóa hay không? Bé có ngủ ngon hơn không? Cân nặng và chiều cao có phát triển ổn định? Những yếu tố này thường đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ nhìn vào danh sách thành phần trên bao bì.

Lấy ví dụ như các sản phẩm sữa bột Nestlé, các thông tin này thường được thể hiện, công khai rõ ràng, chi tiết giúp cho lựa chọn của các bà mẹ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ít người biết, công thức dinh dưỡng của các hãng sữa thường khá tương đồng nhau

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ trên thị trường đều phải tuân theo những chuẩn dinh dưỡng nghiêm ngặt.

Điều này có nghĩa là các thành phần dinh dưỡng quan trọng như protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất đều có quy định về mức tối thiểu và tối đa. Vì vậy, phần lõi dinh dưỡng của nhiều sản phẩm sữa công thức giữa các hãng lớn thường có sự tương đồng nhất định.

Sự khác biệt thường nằm ở công nghệ sản xuất, nguồn nguyên liệu hoặc các thành phần bổ sung riêng được phát triển bởi từng thương hiệu.

Bên cạnh thành phần dinh dưỡng, nguồn nguyên liệu cũng là yếu tố được nhiều phụ huynh quan tâm khi lựa chọn sữa cho trẻ nhỏ. Sau tất cả, "phù hợp nhất" mới là điều quyết định

Sau rất nhiều lần tìm hiểu và so sánh giữa các loại sữa công thức khác nhau nhiều phụ huynh nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là thương hiệu nào nổi tiếng hơn. Mà đơn giản chỉ là: loại sữa nào phù hợp với bé nhà mình. Bởi khi một em bé cảm thấy dễ chịu sau mỗi bữa ăn, ngủ ngon hơn và phát triển ổn định, đó thường là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy gia đình đã tìm được lựa chọn phù hợp.

Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh thường tham khảo kinh nghiệm từ những người đã có con trước khi đưa ra quyết định. Bên cạnh những chia sẻ từ cộng đồng, nền tảng nghiên cứu khoa học của thương hiệu cũng là yếu tố được nhiều phụ huynh quan tâm.

Đơn cử như khi tìm hiểu về sữa bột Nestlé, các nhà máy sản xuất sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ của hãng được vận hành theo những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế như FSSC 22000. Quy trình sản xuất được tự động hóa và giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo vệ sinh, tính toàn vẹn của sản phẩm cũng như sự ổn định giữa các lô sản xuất.

Chính vì vậy, các dòng sữa quen thuộc như sữa Nestlé NAN hoặc những sản phẩm thuộc sữa Nestlé Việt Nam thường xuất hiện khá nhiều trong các cuộc thảo luận của cộng đồng mẹ bỉm.

Ngoài yếu tố dinh dưỡng, nhiều phụ huynh còn cân nhắc đến sự phù hợp với nhịp sinh hoạt của gia đình. Ví dụ như sản phẩm dễ tìm mua, nguồn cung ổn định, bé quen vị và dễ uống.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận