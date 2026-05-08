Chọn trường đại học khối kinh tế: Điều cần biết trước khi quyết định

Đừng để "cảm tính" chi phối tương lai

Thực tế từ các buổi tuyển sinh trực tiếp của Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế (HUE) cho thấy, không ít gia đình vẫn chọn trường cho con dựa vào mức học phí thấp hoặc các bảng xếp hạng thiếu căn cứ trên mạng. Theo đại diện nhà trường, một lựa chọn thực sự phù hợp cần có tầm nhìn rộng hơn, quyết định chọn trường không nên chỉ dừng lại ở câu hỏi "học ngành gì?", mà cần trả lời được những câu hỏi về bề dày đào tạo, kiểm định chất lượng, đội ngũ giảng viên và cơ hội nghề nghiệp thực chất.

Tại khu vực miền Trung, HUE là một trong những cơ sở đào tạo có truyền thống lâu năm nhất. Tiền thân từ năm 1969, với hơn 55 năm lịch sử đào tạo đại học, ngôi trường này là một cơ sở giáo dục uy tín trực thuộc Đại học Huế. Bề dày lịch sử đã giúp HUE có lợi thế trong việc điều chỉnh chương trình, cập nhật xu hướng nghề nghiệp.

Kiểm định chất lượng chính là một trong những thế mạnh của ngôi trường này. HUE đã đạt kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2 với tỷ lệ ấn tượng 87,4%, có giá trị đến năm 2028. Đặc biệt, hầu hết các ngành trọng điểm như: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại, Tin học kinh tế... đều đã hoàn thành kiểm định chất lượng. Đây là một thông tin quan trọng giúp phụ huynh đánh giá năng lực đào tạo thực tế.

Lãnh đạo HUE nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Một yếu tố khác khẳng định vị thế của ngôi trường này tại miền Trung chính là đội ngũ giảng viên. Trường có gần 50% giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ, cao hơn mức bình quân cả nước. Không chỉ giỏi lý thuyết, năng lực nghiên cứu của đội ngũ cũng rất mạnh mẽ với trung bình mỗi giảng viên có 1,49 công bố khoa học/năm.

Riêng năm 2025, trường có 45 công bố quốc tế danh mục WoS/Scopus và triển khai 95 đề tài nghiên cứu cấp Bộ/Tỉnh mang tính ứng dụng cao. Đảm bảo sinh viên luôn được tiếp cận với tri thức mới nhất và tư duy nghiên cứu bài bản. Song song đó, sự hài lòng của sinh viên đối với giảng viên đạt tới 93%.

HUE sở hữu khuôn viên rộng hơn 79.000 m2 với hệ thống hạ tầng đồng bộ: nhà thi đấu đa năng, không gian kết nối HUE Connect Space và internet tốc độ cao. Đặc biệt, để thích ứng với kỷ nguyên số, 100% học phần tại trường đã sẵn sàng giảng dạy trực tuyến, tạo trải nghiệm học tập linh hoạt và hiện đại.

Nghiên cứu khoa học, tư vấn và hỗ trợ sự phát triển của địa phương, vùng miền là một nhiệm vụ quan trọng của HUE

Bệ phóng vững chắc từ giá trị thực

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhà trường cũng nhanh chóng phát triển các ngành "hot" như Digital marketing, Kinh tế số, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ tài chính hay Phân tích dữ liệu kinh doanh.

HUE tăng cường hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Kết quả thực tế cho thấy 95,85% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, trong đó 86,3% làm đúng chuyên môn. Thành quả này đến từ chiến lược kết nối chặt chẽ với các tổ chức lớn như Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Hiệp hội doanh nghiệp TP.Huế… giúp sinh viên có môi trường thực hành kỹ năng mềm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đáng chú ý, vấn đề tài chính với sinh viên cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng năm 2024, HUE đã dành hơn 11,7 tỉ đồng để chi học bổng và hỗ trợ học tập cho sinh.

Để có quyết định đúng đắn nhất, HUE gợi ý 5 câu hỏi then chốt mà phụ huynh và thí sinh cần xác nhận trước khi "chọn mặt gửi vàng": Tiêu chí Câu hỏi cần xác nhận Bề dày đào tạo Trường thành lập năm nào? Có bao nhiêu năm kinh nghiệm khối ngành Kinh tế? Kiểm định Trường, Ngành học bạn chọn đã được kiểm định chất lượng chưa? Đội ngũ Tỷ lệ giảng viên là Tiến sĩ là bao nhiêu? Họ có nghiên cứu thực tế không? Việc làm Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành sau tốt nghiệp thực tế là bao nhiêu? Hỗ trợ tài chính Ngân sách học bổng hàng năm của trường là bao nhiêu?

Tìm hiểu thêm về Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế

Nếu đang cân nhắc nhóm ngành kinh tế và muốn tìm hiểu thêm, hãy đặt câu hỏi trực tiếp với nhà trường qua kênh tư vấn tuyển sinh, tham dự ngày hội tuyển sinh hoặc ghé thăm trường tại địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, P.An Cựu, TP.Huế.

Hotline: 08888 00 498

Website: https://tuyensinh.hce.edu.vn/

Fanpage: facebook.com/dhkinhtehue

Đôi khi một buổi tham quan thực tế nói lên nhiều hơn bất kỳ bài viết nào.