Chồng ca sĩ gốc Việt nổi tiếng bị bắn chết ngoài hộp đêm ở California

Hai người chết trong vụ nổ súng trước hộp đêm ở California SHUTTERSTOCK

Văn phòng cảnh sát trưởng Sacramento hôm 28.11 thông báo một trong các chủ sở hữu hộp đêm ở phía nam Sacramento nằm trong số hai người tử vong trong vụ thành viên băng nhóm xã hội đen nổ súng vào đám đông khuya 26.11.



Sau đó, chủ hộp đêm Nansel xác nhận một trong hai nạn nhân là bạn thân của ông và đồng sở hữu hộp đêm. Nạn nhân tên Binh Do, 51 tuổi, chồng của một ca sĩ nổi tiếng gốc Việt ở Mỹ.

"Thật sự khủng khiếp", báo The Sacramento Bee dẫn lời ông Nansel. Ông cho hay lý do chính để ông Do hùn vốn mở hộp đêm Sacto by Night là để vợ mình có thể thoải mái theo đuổi con đường ca hát. Ông Nansel cho biết vợ của ông Do là ca sĩ hát cực hay và đam mê biểu diễn.

Để chiều vợ, ông tham gia kinh doanh hộp đêm và dành hơn 1 năm để thiết kế lại mọi thứ.

Trên giấy tờ đăng ký kinh doanh ở bang California, ông Do là giám đốc tài chính.

Nạn nhân còn lại tên Ryu Kai Her, 23 tuổi, nhân viên của Học khu Stockton.

Các nhà điều tra cho biết vụ việc xảy ra khi một nhóm các thành viên băng nhóm từ chối rời câu lạc bộ vào thời điểm đóng cửa. Phía nhân viên tìm cách thuyết phục mọi khách hàng ra về, nhưng một vụ ẩu đả xảy ra trước hộp đêm.

Ít nhất một thành viên băng nhóm đã nổ súng về phía đám đông đang rời khỏi, và người này lái xe tẩu thoát. Hiện cảnh sát tiếp tục truy lùng tông tích của tay súng.