'Chồng cõng vợ' chạy Marathon Cần Giờ trong bộ áo mới

Giải chạy Green Cần Giờ Marathon HDBank chính thức công bố đổi tên thành HDBank Green Marathon 2025. Mang diện mạo và tên gọi mới nhưng giải đấu bước sang năm thứ 4 vẫn kiên định với tinh thần "Xanh", tiếp tục là sự kiện thể thao được đông đảo vận động viên yêu mến, đồng thời gắn liền với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa cho cộng đồng và môi trường.

Đông đảo VĐV tham gia những mùa trước đây ẢNH: THU THẢO

Đây được xem là điểm đến hấp dẫn của các vận động viên trong và ngoài nước khi đường chạy của giải đã được Hiệp hội Marathon quốc tế AIMS chứng nhận, tạo cơ hội để các vận động viên chinh phục thành tích tốt trong điều kiện chuẩn quốc tế. Với chứng nhận này, các vận động viên hoàn thành có thể dùng kết quả thi đấu để đăng ký tham gia sáu giải marathon danh giá nhất hành tinh bao gồm Chicago Marathon, Boston Marathon, London Marathon, New York Marathon, Tokyo Marathon, Berlin Marathon.

Cung đường xanh ở xã Cần Giờ ẢNH: THU THẢO

Giải đấu mang đến nhiều cự ly đa dạng, phù hợp cho mọi lứa tuổi và trình độ, từ 1,5km, 3km, 5km, 10km, half marathon cho đến full marathon. Song song đó là nhiều nội dung đồng hành đặc sắc và đầy hứng khởi như chạy tiếp sức đồng đội, cặp đôi vợ chồng và độc đáo hơn cả là phần thi chồng cõng vợ, đem lại những giây phút thi đấu kịch tính, thú vị và ngập tràn tiếng cười.

Các VĐV nhặt rác ở bãi biển làm sạch môi trường ẢNH: THU THẢO

Không chỉ dừng lại là một sự kiện thể thao, giải đấu này do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở VH-TT TP.HCM còn lan tỏa các giá trị xanh và nhân văn. Cụ thể thông qua những hoạt động bên lề thiết thực như nhặt rác làm sạch bãi biển, trồng cây tạo mảng xanh, trao tặng bánh trung thu và lồng đèn cho các em thiếu nhi, tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chương trình về nguồn với lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Cần Giờ và lễ viếng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ rừng Sác cũng góp phần bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Các VĐV tham gia trồng cây tại xã Cần Giờ ẢNH: THU THẢO

Điểm nhấn của giải đấu còn đến từ cung đường Rừng Sác xanh mát, bằng phẳng và trải dài, mang đến cho các vận động viên một trải nghiệm chinh phục vừa thử thách vừa giàu cảm xúc. Với tên gọi mới, HDBank Green Marathon 2025 tiếp tục khẳng định thông điệp xanh bền vững, đồng hành cùng cộng đồng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Hy vọng giải đấu sẽ có rất nhiều VĐV tranh tài, lan tỏa giá trị tích cực ẢNH: THU THẢO

Giải chạy xanh này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông, một lễ hội truyền thống lâu đời đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013. Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, một trong những người khởi xướng giải đấu kỳ vọng, giải đấu diễn ra ngày 27, 28.9 tới sẽ thu hút trên dưới 5.000 VĐV tham gia, tạo nên ngày hội lớn, không chỉ đóng góp cho phong trào thể thao mà còn là sự quảng bá du lịch, giúp runner khám phá thêm Cần Giờ, vùng đất mang giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên đầy ý nghĩa của TP.HCM và cả nước.