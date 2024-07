Chồng cũ hé lộ lý do ly hôn 'nữ hoàng truyền hình Mỹ'

Joe Manganiello và Sofía Vergara đều là tên tuổi được săn đón ở làng giải trí Mỹ. Vergara được mệnh danh là "nữ hoàng truyền hình Mỹ", được biết đến nhiều nhất với loạt phim Modern Family đồng thời ngồi "ghế nóng" America's Got Talent. Còn Joe Manganiello được biết đến qua các bộ phim: Magic Mike, Sabotage, Rampage, How I Met Your Mother…