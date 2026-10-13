Chồng cũ Katy Perry bị xét xử về tội hiếp dâm và tấn công tình dục

Russell Brand hiện đối mặt với 7 cáo buộc, gồm 3 cáo buộc hiếp dâm, một cáo buộc hành hung khiếm nhã và 3 cáo buộc tấn công tình dục. Những vụ việc bị cáo buộc được cho là xảy ra từ giai đoạn đầu sự nghiệp của nam diễn viên. Russell Brand đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc nhằm vào mình.

Russell Brand đối mặt loạt cáo buộc xâm hại

Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), vụ án bắt đầu được điều tra vào tháng 9.2023, sau khi chương trình Dispatches của Channel 4 cùng hai tờ báo The Sunday Times và The Times công bố loạt thông tin về những cáo buộc xâm hại tình dục liên quan đến Russell Brand. Tháng 4.2025, nam diễn viên chính thức bị truy tố 5 tội danh liên quan đến 4 phụ nữ, với các vụ việc được cho là xảy ra từ năm 1999 đến 2005. Theo cảnh sát London (Anh), những cáo buộc bao gồm hành vi hiếp dâm một phụ nữ tại Bournemouth năm 1999, tấn công khiếm nhã một phụ nữ tại London năm 2001, cùng các hành vi hiếp dâm và tấn công tình dục khác trong giai đoạn 2004 đến 2005, theo Sky News.

Russell Brand bắt đầu nổi tiếng tại Anh vào đầu những năm 2000 nhờ phong cách hài độc đáo, những phát ngôn táo bạo và các chương trình truyền hình ăn khách Ảnh: Reuters

Đến tháng 12.2025, cơ quan công tố tiếp tục bổ sung hai cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục liên quan đến hai phụ nữ khác, với những vụ việc được cho là xảy ra trong năm 2009. Như vậy, Russell Brand phải đối mặt với tổng cộng 7 cáo buộc liên quan đến 6 phụ nữ. Trong các phiên điều trần, phía công tố từng nêu những cáo buộc cụ thể, bao gồm việc Russell Brand bị tố hiếp dâm một phụ nữ trong phòng khách sạn tại hội nghị của Công đảng Anh, ép một nhân viên truyền hình thực hiện hành vi tình dục trong nhà vệ sinh và có hành vi sàm sỡ một nhân viên đài phát thanh.

Ban đầu, phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 6.2026 nhưng sau đó được hoãn đến ngày 12.10 để xem xét đồng thời các cáo buộc mới. Ngày 12.10, Russell Brand xuất hiện tại Tòa án Southwark Crown ở London (Anh) cùng vợ là Laura Gallacher. Phiên xét xử bắt đầu bằng thủ tục lựa chọn bồi thẩm đoàn và dự kiến kéo dài tối đa 10 tuần. Nam diễn viên hiện được tại ngoại và đã phủ nhận toàn bộ 7 cáo buộc. Tính đến ngày 13.10.2026, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử và chưa có phán quyết cuối cùng về tội danh của Russell Brand.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Katy Perry

Russell Brand nổi tiếng tại Anh từ đầu những năm 2000 qua các chương trình truyền hình như Celebrity Big Brother's Big Mouth và Russell Brand's Got Issues. Với phong cách hài táo bạo, thường khai thác chủ đề tình dục, anh nhanh chóng trở thành gương mặt đình đám trong làng giải trí Anh.

Năm 2008, Russell Brand vướng bê bối "Sachsgate" khi cùng nghệ sĩ Jonathan Ross có những phát ngôn khiếm nhã liên quan đến cháu gái nam diễn viên Andrew Sachs trên sóng BBC Radio 2. Vụ việc gây làn sóng phản đối dữ dội, khiến BBC nhận hàng chục nghìn đơn khiếu nại và Russell Brand phải rời chương trình này. Dù vậy, sự nghiệp của anh không bị gián đoạn lâu. Russell Brand tiếp tục gây chú ý tại Hollywood với bộ phim Forgetting Sarah Marshall (2008) và Get Him to the Greek (2010).

Cũng trong giai đoạn phát triển sự nghiệp tại Hollywood, Russell Brand bắt đầu hẹn hò với ngôi sao nhạc pop Katy Perry. Cặp đôi kết hôn vào tháng 10.2010 nhưng nhanh chóng đối mặt với những tin đồn rạn nứt. Cuối năm 2011, Russell Brand tuyên bố ly hôn, khiến cuộc hôn nhân của hai người kết thúc sau khoảng 14 tháng.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2013, Katy Perry tiết lộ chồng cũ thông báo quyết định chia tay qua tin nhắn vào đêm giao thừa. Nữ ca sĩ cho biết cô không còn nhận được liên lạc từ Russell Brand kể từ thời điểm đó.

Theo Katy Perry, Russell Brand ban đầu mong muốn có một người bạn đời bình đẳng, nhưng khi bước vào hôn nhân, anh lại khó chấp nhận việc cô có sự nghiệp riêng và giữ vai trò chủ động trong công việc. Điều này khiến giọng ca Roar cảm thấy bị tổn thương và bị kiểm soát trong mối quan hệ. Về phía Russell Brand, anh cho rằng lịch trình bận rộn cùng những áp lực từ danh tiếng là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2017, nam diễn viên khẳng định vẫn dành tình cảm tốt đẹp cho vợ cũ.

Sau thời kỳ đỉnh cao trong lĩnh vực giải trí, Russell Brand dần chuyển hướng sang các nội dung về sức khỏe tinh thần, thiền định, tâm lý học và tâm linh.