Thế giới

Chồng dũng cảm cứu vợ thoát khỏi hàm cá sấu hung dữ

Khánh An
Khánh An
06/09/2025 16:31 GMT+7

Một nữ bác sĩ nhãn khoa ở Florida (Mỹ) mới đây bị một con cá sấu dài 2,4 m tấn công, ngoạm chặt vào cánh tay trong một màn giằng co kinh hoàng, khi chồng bà kéo về một phía, còn con cá sấu kéo ngược lại.

Chồng dũng cảm cứu vợ khỏi cá sấu hung dữ trong màn giằng co kinh hoàng - Ảnh 1.

Bác sĩ Perren cùng chồng và con cá sấu đã tấn công cô

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH WPTV

Bác sĩ Amber Perren (27 tuổi) ca ngợi hành động dũng cảm của chồng và cho biết hiện cô dự định sẽ trưng bày hộp sọ của con cá sấu trong văn phòng, sau khi sống sót qua vụ tấn công dữ dội ở hạt Marion, khiến xương cẳng tay bị gãy nát và bàn tay dập nát, theo tờ New York Post ngày 6.9.

Khi đi thuyền trên sông St. Lucie ở Florida cùng chồng là anh Kelby và chú chó Poncho, cô Perren bước xuống nước để làm ướt tóc thì bất ngờ bị con cá sấu tóm lấy và kéo tụt xuống dưới nước.

"Tôi nhìn thấy đầu con cá sấu, mắt chạm mắt. Trong đầu tôi chỉ nghĩ phải thoát ra, thoát ra. Tôi liên tục đấm vào đầu nó và cố gắng chạy đi", nữ bác sĩ nhãn khoa kể lại về khoảnh khắc kinh hoàng ngày 23.7.

Nghe thấy tiếng vợ hét, anh Kelby lập tức nhảy xuống nước kéo cô lên, nhưng phát hiện con cá sấu khổng lồ vẫn ngoạm chặt cánh tay phải của vợ, dẫn đến một cuộc giằng co dữ dội.

"Tôi kéo cô ấy, con cá sấu kéo ngược lại, rồi tôi lại kéo tiếp và cuối cùng cô ấy thoát ra", người chồng quả cảm kể.

Anh cho biết đầu con cá sấu dài khoảng 60 cm, còn cả cơ thể dài chừng 2,4 m. Sau đó, anh nhanh chóng đưa vợ lên thuyền rồi đến một cầu tàu, nơi lực lượng cứu hộ sơ cứu vết thương trước khi cô được trực thăng đưa đến bệnh viện. Con cá sấu sau đó đã bị bắt.

"Con cá sấu đã ngoạm cánh tay tôi. Nó làm gãy cả hai xương ở cẳng tay và cắt đứt động mạch quay. Bàn tay tôi chỉ còn buông thõng. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại rằng anh ấy là anh hùng của tôi, và anh ấy đã cứu tôi", cô Perren kể.

Nữ bác sĩ này phải trải qua 5 lần phẫu thuật, trong đó có nhiều ca ghép da và phải chống chọi với hội chứng chèn ép khoang do áp lực tăng cao trong cánh tay. Dù cô có thể cử động các ngón tay, bàn tay vẫn gần như tê liệt và có thể phải tiếp tục trải qua thêm các ca phẫu thuật nữa.

Trong khi hồi phục bằng trị liệu nghề nghiệp và tập quen với việc điều hành phòng khám mắt chỉ bằng tay trái, bác sĩ Perren cho biết trải nghiệm kinh hoàng ấy sẽ không ngăn cô đến với sông nước, chỉ là không phải ở nơi cô từng bị tấn công.

Bắt cá sấu trong dòng nước lũ tại Úc

Khám phá thêm chủ đề

