Chống lừa đảo trực tuyến trên TikTok

Nhiều chuyên gia tham gia sáng tạo nội dung, cảnh báo các hình thức lừa đảo trên mạng TikTok cung cấp

Thông qua hình thức truyền thông bằng các video ngắn, chiến dịch này cung cấp thông tin, kỹ năng cũng như bảo vệ người dùng mạng xã hội trước các hình thức lừa đảo tinh vi trên mạng. Ngoài ra, dự án còn khuyến khích người dùng tham gia sáng tạo, chia sẻ các video mang tính tuyên truyền và chung tay đẩy lùi vấn nạn này. Được biết, 20 cá nhân có video ấn tượng sẽ được TikTok trao quà và giấy chứng nhận.

Chỉ sau 3 ngày triển khai, chương trình này đã có hơn 500 video tái hiện và cảnh báo các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Hashtag #LuaDaoTrucTuyen cũng thu hút gần 300 triệu lượt xem với sự đón nhận tích cực của khán giả.

Một số nhà sáng tạo nội dung nổi bật phải kể đến như: Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Hiếu PC (@chongluadao.vn), CEO Lưu Nga (@LuuNga2023), bác sĩ Huy (@bacsihuy.official), KOL review công nghệ Tuấn Ngọc (@tuanngocday), luật sư Trung (@trungluatsu). Các video được thể hiện đa dạng hình thức và chủ đề như: y tế, sức khỏe, du lịch, tài chính… tập trung khai thác cách phòng tránh các bẫy lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh phát động chiến dịch, TikTok còn cùng các chuyên gia, đại diện của Cục An toàn thông tin livestream thảo luận về chủ đề này. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) với những buổi chia sẻ chuyên sâu về kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo và cách bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Phú Lương, đại diện Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin, chia sẻ: “Chúng tôi đặt mục tiêu trang bị cho mọi công dân số khả năng tự định vị bẫy lừa đảo, bảo vệ bản thân và gia đình trước những thủ đoạn tinh xảo của tội phạm mạng. Với sự phối hợp cùng các thành viên Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thông tin, trong đó có TikTok, nhằm tạo ra các hoạt động tuyên truyền đa dạng trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến (#LuaDaoTrucTuyen), tiếp cận đến nhiều người dân hơn và thành công tuyên truyền, nâng cao cảnh giác của người dân đối với các hành vi lừa đảo trên mạng”.