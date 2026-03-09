'Chóng mặt' vì phí ship và đồ ăn tăng giá

Chỉ một ngày sau khi giá xăng tăng, nhiều người tiêu dùng tại Hà Nội đã cảm nhận rõ tác động đến chi phí sinh hoạt hằng ngày. Chị Lê Mai Thanh, sống tại một khu chung cư trên đường Phạm Hùng (P.Cầu Giấy), cho biết việc tăng giá diễn ra gần như ngay lập tức, đặc biệt là đối với dịch vụ giao hàng.

Xăng tăng kéo theo phí ship và đồ ăn nhích giá ẢNH: TUẤN MINH

"Bình thường tôi đặt bún chả từ Thụy Khuê về Phạm Hùng, tiền ship khoảng 35.000 đồng. Nhưng hôm qua 8.3, phí ship đã tăng lên 60.000 đồng. Không chỉ vậy, xiên thịt nướng trước đây 15.000 đồng giờ cũng tăng lên 17.000 đồng. Mức tăng nhanh như vậy khiến tôi thật sự bất ngờ", chị Thanh chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại một số quán ăn, quán cà phê trong nội thành. Tại một quán cà phê trên phố Thái Hà (P.Đống Đa), giá một cốc cà phê đã được điều chỉnh từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng. Trong khi đó, một quán bún riêu gần đó cũng tăng thêm 5.000 đồng mỗi bát.

Theo lý giải của nhiều chủ quán, việc điều chỉnh giá là điều khó tránh khỏi khi chi phí đầu vào tăng lên. Mỗi lần giá xăng dầu tăng, chi phí vận chuyển nguyên liệu và các khoản chi liên quan đều tăng theo, buộc người bán phải cân nhắc tăng giá để bù đắp.

Chị Nguyễn Thu Huyền, một người bán hàng online tại khu vực Âu Cơ (P.Nhật Tân), cho biết chi phí vận chuyển hiện nay đang khiến người bán gặp nhiều khó khăn. "Trước đây nếu khách mua nhiều, chúng tôi thường miễn phí ship để giữ khách. Nhưng 2 ngày gần đây, phí vận chuyển tăng thêm khoảng 5.000 - 15.000 đồng tùy quãng đường, càng xa thì càng cao. Hiện tôi vẫn cố gắng hỗ trợ khách một phần phí ship vì nếu giá tăng quá cao thì khách cũng ngại đặt hàng", chị Huyền nói.

Giá rau củ vẫn ổn định

Trái ngược với xu hướng tăng giá của dịch vụ vận chuyển và một số quán ăn, tại nhiều chợ dân sinh ở các khu vực như P.Đống Đa, P.Vĩnh Tuy, P.Thanh Nhàn… giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu vẫn giữ mức ổn định.

Anh Nguyễn Xuân Hậu, tiểu thương bán rau tại khu vực Minh Khai, cho biết phần lớn các loại nông sản hiện vẫn chưa tăng giá theo xăng dầu.

Hiện tại, nhiều loại rau củ, thực phẩm vẫn giữ giá như: su hào khoảng 3.000 đồng/củ; bắp cải khoảng 10.000 đồng/kg; rau muống 10.000 đồng/mớ; cà chua 5.000 - 8.000 đồng/kg, đỗ 25.000 đồng/kg…

Rau củ tại các chợ dân sinh vẫn bình ổn, không tăng ẢNH: THU HẰNG

Tuy nhiên, các tiểu thương cũng cho biết nếu giá xăng tiếp tục tăng trong thời gian tới, giá thực phẩm có thể sẽ chịu áp lực điều chỉnh.

"Hiện chúng tôi vẫn giữ giá bình thường. Nhưng nếu giá xăng tăng thêm nữa thì chắc chắn sẽ phải tăng vì chi phí vận chuyển rau từ ngoại thành vào nội thành và từ các tỉnh về Hà Nội đều tăng", chị Loan, một tiểu thương tại chợ 8.3 cho biết.

Trong khi đó, anh Lê Văn Bình, một người chuyên nhận ship hoa cho các cửa hàng tại P.Thanh Xuân, cho hay hiện vẫn cố gắng giữ nguyên giá cước với khách quen.

"Thông thường tôi ship hoa với giá 30.000 đồng cho khu vực trung tâm và 40.000 đồng với đơn hàng xa hơn 10 km. Tất cả đều là khách quen nên tôi vẫn giữ giá. Nếu giá xăng tiếp tục tăng trong tuần tới thì lúc đó mới tính đến chuyện điều chỉnh", anh Bình nói.

Giá xăng dầu tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng

Cần tránh tình trạng "té nước theo mưa"

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, câu chuyện vật giá tăng theo giá xăng dầu không phải là mới.

Theo ông Phong, một trong những giải pháp quan trọng là các doanh nghiệp vận tải phải đăng ký và công khai giá cước. Khi tăng giá cần có giải trình rõ ràng. Nếu không chứng minh được cơ sở tăng giá hợp lý, cơ quan chức năng có thể kiểm tra và xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng không nên dễ dàng chấp nhận việc tăng giá vô lý. "Người tiêu dùng có thể thương lượng hoặc tìm các dịch vụ rẻ hơn để tạo áp lực cạnh tranh trên thị trường, từ đó giúp kiềm chế giá cả. Nếu giá xăng dầu tăng ở mức độ nhất định mà giá hàng hóa vọt lên quá cao thì rõ ràng đó là sự lạm dụng", ông Phong khuyến nghị.

Ngoài ra, theo chuyên gia này, việc công khai thông tin về giá xăng dầu, nguồn cung và chính sách điều hành cũng đóng vai trò quan trọng để thị trường minh bạch hơn. Khi thông tin rõ ràng, cả người mua, người bán và đơn vị vận chuyển đều có cơ sở để tính toán chi phí hợp lý.

Cơ quan quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá tại các chợ truyền thống, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh giải trình khi điều chỉnh giá bán.

"Xăng dầu chỉ chiếm khoảng một nửa chi phí vận tải, vì vậy mức tăng của hàng hóa không thể tăng như mức tăng của giá xăng. Nếu giá xăng tăng khoảng 40 - 50% thì giá hàng hóa không thể tăng tương ứng 40 - 50%. Thông thường mức tăng hợp lý chỉ nên dao động dưới khoảng 20 - 30%", ông Phong phân tích.