Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ thu nhập bấp bênh nuôi 3 con

Anh Học kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hà, 46 tuổi, và có với nhau 3 người con, con gái lớn tên Vũ Nguyễn Khánh Linh, 17 tuổi, đang học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi; 2 con trai là Vũ Nguyễn Hồng Phúc đang học lớp 4 và Vũ Nguyễn Gia Long đang học lớp 2 Trường tiểu học Hưng Lộc, TP.Thuận An.



Chị Hà cùng các con mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng DUY KHANG

Vợ chồng anh Học dành dụm và vay thêm ngân hàng 900 triệu đồng để mua đất, cất nhà. Anh Học làm cho một công ty bao bì trong khu công nghiệp Đồng An, TP.Thuận An; chị Hà nhận chăm trẻ tại nhà. Sau dịch Covid-19, thu nhập của anh Học giảm nhiều so với trước. Vừa lo nuôi con ăn học, chi tiêu trong nhà, vừa phải trả nợ vay ngân hàng gần 12 triệu đồng/tháng nên anh Học tranh thủ ban đêm và ngày nghỉ chạy xe ôm công nghệ.

"Đêm 28.2, ảnh chạy xe như mọi khi. Khoảng 21 giờ 45, em nhận được điện thoại của người xưng là nhân viên cứu hộ báo tin anh Học bị tai nạn giao thông ở ngã tư An Sương. Em tức tốc bắt xe ôm chạy lên, còn khoảng 9 km nữa tới hiện trường thì nhận tin anh ấy đã qua đời, không kịp cấp cứu", chị Hà đau đớn kể lại.

Anh Học mất, chị Hà giờ một mình nuôi 3 con đang tuổi ăn học, trong khi thu nhập thấp mà lại bấp bênh. "Trước mắt em sẽ cố gắng vừa giữ trẻ vừa tìm thêm công việc gì đó phù hợp để kiếm thêm thu nhập nuôi con và trả nợ vay ngân hàng. Hiện còn nợ khoảng 600 triệu đồng, em cố gắng được tới đâu hay tới đó chứ chưa biết tính sao", chị Hà nghẹn ngào nói.