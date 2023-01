Chống nắng bảo vệ da trước tia UV, ngăn ngừa nám sạm, lão hóa

Có rất nhiều cách chống nắng bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV như dùng các loại kem chống nắng, viên uống chống nắng, uống đủ nước, bổ sung vitamin C cho cơ thể… Đâu là cách chống nắng phù hợp và tiện lợi cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để có câu trả lời chính xác giúp bảo vệ làn da khỏe đẹp toàn diện.



Bật mí cách chống nắng bảo vệ làn da tối ưu

Mối nguy hiểm khôn lường khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời

Theo nhiều nghiên cứu thực tế cho biết, nếu tiếp xúc quá nhiều và thường xuyên với ánh nắng mặt trời có thể gây cháy nắng, sạm da, thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, dị ưng, phát ban… và thậm chí là ung thư da.

Các chuyên gia khuyến cáo, 80% các tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời có khả năng xâm nhập và tác động xấu đến làn da như:

Tia UVA làm tổn thương làn da gấy nên tinh trạng nám sạm, lão hóa và thúc đẩy hỉnh thành nếp nhăn.

Tia UVB có thể gây cháy nắng và đóng vai trò quan trọng trong việc gây ung thư da.

Gợi ý 8 cách chống nắng giúp làn da luôn khỏe mạnh, tươi trẻ dài lâu

Các chuyên gia chia sẻ 8 cách chống nắng bảo vệ làn da tốt nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu xem đó là những cách nào nhé!

Cách chống nắng bằng trang phục chuyên dụng

Bạn là nam hay nữ cũng nên chống nắng bằng trang phục chuyên dụng để ngăn ngừa tác hại từ tia UV như áo chống nắng, váy chống nắng, khẩu trang, mũ rộng vành, kính râm, bao tay… Chú ý, khi bạn chọn các trang phục chống nắng phải ưu tiên độ dày phù hợp, chất liệu thông thoáng với khả năng thấm hút tốt.

Cách chống nắng bảo vệ da là mặc các trang phục chuyên dụng

Không nên ra ngoài vào thời điểm cường độ ánh nắng mạnh nhất

Khung giờ có cường độ ánh nắng cao nhất trong ngày từ 11-16g. Các bạn không nên ra ngoài vào khung giờ này vì lượng tia UV có thể gây bỏng nắng, da mẩn đỏ, đau rát… Vậy nên, cố gắng sắp xếp ra ngoài trong khoảng thời gian trước hay sau khung giờ đó.

Chống nắng bảo vệ da bằng cách uống nhiều nước

Cơ chế hoạt động của cơ thể là tự hạ nhiệt khi đổ mồ hôi. Theo đó, trong những ngày nắng nóng cơ thể thường đổ mồ hôi rất nhiều và bị mất nước. Chính sự thiếu hụt nước trong cơ thể là nguyên nhân gây da co rút nước, da trở nên nhăn nheo và duy giảm khả năng tự bảo vệ. Vậy nên, các bạn đừng quên bổ sung cho cơ thể tối thiếu 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh và tăng cường khả năng chống nắng.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để tăng hiệu quả chống nắng cho cơ thể

Bổ sung cho cơ thể chất điện giải

Nếu cơ thể bị mất nước trầm trọng, nhất là trong trường hợp chơi thể thao ngoài trời nắng. Vậy hãy bổ sung ngay nước bù điện giải để ngăn chặn tình trạng say nắng và làm dịu cơ thể ngay tức thì. Bạn có thể mua nước điện giải bán sẵn tại các nhà thuốc hay uống nước dừa tươi thay thế.

Tăng cường vitamin C

Một cách chống nắng hiệu quả mỗi khi ra đường là bổ sung vitamin C. Nhiều chị em có suy nghĩ, vitamin C có tác dụng làm trắng da nên khiến da dễ bắt nắng hơn mà thôi và ngày càng đen sạm. Nhưng nhiều nghiên cứu cho biết, sự kết hợp vitamin C và kem chống nắng vừa tang khả năng chống nắng vừa chống lại sự ô xy hóa và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Tắm trước khi ra ngoài cũng là cách chống nắng bảo vệ da hiệu quả

Trước khi ra ngoài, bạn nên tắm để làm mát cơ thể, hạn chế sự tăng nhiệt quá nhanh của cơ thể. Còn khi từ ngoài đường về, bạn cũng nên nghỉ ngơi cho mồ hôi ráo rồi lại đi tắm. Đây là cách chống nắng khá hiệu quả và phù hợp với những đấng nam nhi. Bên cạnh đó, bạn đừng quên dùng các loại sữa tắm với tinh chất dưỡng ẩm để làm dịu da.

Uống viên uống chống nắng

Cách chống nắng bảo vệ da từ bên trong là sử dụng viên uống chống nắng. Nhất là những bạn đi biển, tham gia các hoạt động ngoài trời thì cần uống viên uống chống nắng. Các bạn nên nhớ là viên uống chống nắng không thể thay thế cho kem chống nắng. Các loại viên uống chống nắng không chỉ giúp chống nắng mà còn bổ sung chất chống ô xy hóa, làm giảm tình trạng viêm da.

Uống viên uống chống nắng để bảo vệ làn da từ bên trong

Sử dụng kem chống nắng là cách chống nắng bảo vệ ta tối ưu

Một trong những cách chống nắng bảo vệ làn da hiệu quả hàng đầu hiện nay là sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng không chỉ có tác dụng bảo vệ làn da khỏi tia UV mà còn ánh sáng xanh hay các tác nhân khác ngăn ngừa nám sạm, lão hóa hiệu quả. Bạn có thể lựa chọn kem chống nắng dạng xịt, dạng kem, sữa… tùy theo loại da. Nhớ là thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài từ 20-30 phút để làn da được bảo vệ tốt nhất. Dặm lại kem chống nắng sau 2-3 giờ.

Vậy cùng tham khảo TOP 3 kem chống nắng đang được tin chọn hiện nay. Bạn sẽ tìm được "bảo bối" phù hợp bảo vệ làn da toàn diện trước tác hại của tia UV, tia hồng ngoại và ánh sáng xanh.

1. Kem chống nắng Paula’s Choice Extra Care Non - Greasy Sunscreen SPF 50

Với khả năng chống nước, lâu trôi, Paula’s Choice Extra Care Non - Greasy Sunscreen SPF 50 giúp bảo vệ làn da mặt và body tối ưu trước tác hại của tia UV; nhất là những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay tham gia các hoạt động thể thao. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giàu chất ô xy hóa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Thành phần chính: Homosalate, Oxybenzone, Octisalate, Avobenzone, Octocrylene, Vitamin A, C, E, chiết xuất lô hội…

Ưu điểm nổi bật:

Ưu việt với khả năng chống trôi liên tục trong vòng 80 phút nên rất phù hợp với những bạn thường xuyên bơi lội hay tham gia các hoạt động ngoài trời.

Chỉ chống nắng SPF50 nên khả năng bảo vệ làn da tối ưu trước tác hại của tia UV.

Sản phẩm còn chứa các thành phần chống ô xy hóa mạnh mẽ giúp chống lại sự ô xy hóa ngăn ngừa nếp nhăn hình thành.

Kết cấu dạng kem sữa nên thẩm thấu ngay vào làn da, không gây bóng nhờn hay bít tắc lỗ chân lông.

Thiết kế dạng tuýp nhỏ gọn với màu tím nhẹ nhàng bắt mắt và dễ dàng sử dụng.

Chiết xuất từ thành phần lành tính, có nguồn gốc thiên nhiên lên không gây kích ứng, thích hợp với mọi loại da.

Kem chống nắng Paula’s Choice Extra Care Non - Greasy Sunscreen SPF 50 phù hợp với cả da mặt và toàn thân

2. Kem chống nắng cho da khô Image Prevention Daily Hydrating Moisturizer SPF 30

Đây là siêu phẩm dành cho da khô, da thường và da nhạy cảm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng số 1 Hoa Kỳ Image Skincare. Không chỉ giúp bảo vệ làn da chống lại tác hại của tia UV, ánh sáng xanh mà kem chống nắng Image Prevention Daily Hydrating Moisturizer SPF 30 còn bổ sung độ ẩm cho làn da luôn ẩm mịn, mượt mà.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Hydrolyzed pea protein, Vitamin C, Photosomes, Aqualance, Glycerin, Chiết xuất trà xanh…

Ưu điểm:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh…

Bổ sung độ ẩm cho làn da khô luôn mềm mịn giúp lớp trang điểm không bị mốc.

Chất kem màu trắng tiệp ngay vào da sau khi apply, không tạo vệt trắng hay gây bóng nhờn.

Thiết kế nổi bật với 2 màu vàng trắng tạo sự sang trọng. Dạng tuýp với chất liệu nhựa mềm nên sử dụng dễ dàng và có thể mang đi mọi đi.

Mùi thơm dịu nhẹ tạo cảm giác dễ chịu mỗi khi sử dụng.

Image Prevention Daily Hydrating Moisturizer SPF 30 còn chứa một số thành phần chống ô xy hóa giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Kem chống nắng dành cho da khô Image Prevention+

Trải nghiệm ngay kem chống nắng Image Prevention+ chính hãng tại đây.

3. Kem chống nắng cho da dầu mụn Babe Super Fluid Mattifying Sunscreen SPF 50

Làn da dầu, da mụn cũng cần sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV ngăn ngừa mụn phát triển. Kem chống nắng Babe Super Fluid Mattifying Sunscreen SPF 50 đến từ Tây Ban Nha chính là một gợi ý hoàn hảo.

Babe Super Fluid Mattifying Sunscreen SPF 50 bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA UVB, IR và HEV. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa thành phần Niacinamide có thể kiểm soát tốt lượng dầu nhờn không gây bóng nhờn, ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Thành phần chính: Avobenzone, Octinoxate, Uvinul T150, Tinosorb S, Niacinamide 4%, Carnosine 0.2%...

Ưu điểm:

Bảo vệ làn da toàn diện chống lại các tác hại từ tia UVA, UVB, ánh sáng xanh…

Kiểm soát lượng dầu nhờn ngăn ngừa bóng nhờn và mụn.

Chứa các thành phần chống ô xy hóa giúp khôi phục và ngăn ngừa tổn thương DNA.

Khả năng chống nước khá tốt và không gây cay mắt.

Chất kem dạng sữa dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong, không gây bưng bít lỗ chân lông. Cảm giác nhẹ nhàng không gây nặng mặt, trông rất tự nhiên.

Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho da dầu, da mụn

Chi tiết kem chống nắng Babe chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn.

Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở trên, các bạn có thể tìm được cách chống nắng bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UV. Chăm chỉ chống nắng mỗi ngày để có được làn da khỏe mạnh toàn diện và tươi trẻ dài lâu bất chấp tuổi tác.