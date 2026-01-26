Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chồng vô tinh, vợ tiền căn ngoài tử cung có con sau hơn 10 năm chờ đợi
Chồng vô tinh, vợ tiền căn ngoài tử cung có con sau hơn 10 năm chờ đợi

26/01/2026 10:14 GMT+7

Hành trình 10 năm điều trị hiếm muộn, đi khắp các trung tâm được biết nhưng chưa có kết quả và rồi, tại Bệnh viện Phương Nam, sự phối hợp của BS.Phan Thị Thu Thảnh - Phó Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản cùng với ekip, và Phó khoa Sản - BSCKII Huỳnh Thiên Thảo, cô công chúa nhỏ đã chào đời và mang về cho gia đình một niềm vui không thể tả.

Anh Lâm (Chồng chị Hương) chia sẻ: Nếu không có sự hỗ trợ từ Phương Nam, e là gia đình không chịu nổi chi phí vì đã nhiều lần dốc cả gia sản để chạy chữa.

Tại Phương Châu nói chung và Phương Nam nói riêng, các bác sĩ và nhân viên y tế với trái tim phụng sự, luôn trân trọng và vun đắp cho mỗi gia đình với hạnh phúc trọn vẹn vuông tròn. Vượt trên cả một dịch vụ cao cấp, mà là trái tim y đức của người làm nghề, các bác sĩ và bệnh viện đã không ngần ngại hỗ trợ gia đình về cả kỹ thuật, tài chính, chỉ mong mang mong ước làm cha mẹ đến gần hơn.

Chồng vô tinh, vợ tiền căn ngoài tử cung có con sau hơn 10 năm chờ đợi

Cặp đôi Việt - Đài đón con cho tròn chữ 'nhà' tại IVF Phương Châu Sài Gòn

Cặp đôi Việt - Đài đón con cho tròn chữ 'nhà' tại IVF Phương Châu Sài Gòn

Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều bệnh nhân quốc tế trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nhờ tay nghề bác sĩ vững vàng, chi phí hợp lý và khả năng tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến. Nhiều trung tâm trong nước đã đạt chứng nhận quốc tế, khẳng định chất lượng điều trị ngang tầm khu vực.

