Chồng vô tinh, vợ tiền căn ngoài tử cung có con sau hơn 10 năm chờ đợi

Anh Lâm (Chồng chị Hương) chia sẻ: Nếu không có sự hỗ trợ từ Phương Nam, e là gia đình không chịu nổi chi phí vì đã nhiều lần dốc cả gia sản để chạy chữa.

Tại Phương Châu nói chung và Phương Nam nói riêng, các bác sĩ và nhân viên y tế với trái tim phụng sự, luôn trân trọng và vun đắp cho mỗi gia đình với hạnh phúc trọn vẹn vuông tròn. Vượt trên cả một dịch vụ cao cấp, mà là trái tim y đức của người làm nghề, các bác sĩ và bệnh viện đã không ngần ngại hỗ trợ gia đình về cả kỹ thuật, tài chính, chỉ mong mang mong ước làm cha mẹ đến gần hơn.