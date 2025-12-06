Chống xâm nhập mặn ĐBSCL, đẩy nhanh dự án chống ngập TP.HCM

Chiều 5.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thực hiện xử lý một số vấn đề tồn đọng (dự án chống ngập lụt của TP.HCM và các dự án khác liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu).

Nhấn mạnh đề án rất quan trọng, liên quan đến sinh kế, đời sống của người dân ĐBSCL, Thủ tướng yêu cầu tinh thần xuyên suốt trong đề án là các giải pháp "thuận thiên", thích ứng linh hoạt, hiệu quả với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL... Đặc biệt, huy động hợp tác công - tư, BT, BOT, vốn vay…, trong đó huy động nguồn lực ngoài nhà nước ít nhất 35%. Thủ tướng cũng lưu ý cần đẩy mạnh phát triển giao thông đường thủy nội địa tại ĐBSCL để khai thác lợi thế này của vùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL Ảnh: TTXVN

Với các dự án còn tồn đọng, dự án chống ngập lụt của TP.HCM vướng mắc kéo dài, Chính phủ đã có Nghị quyết số 212 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo Bộ NN-MT, dự án chống ngập lụt của TP.HCM đến nay đang được triển khai tích cực, không có các vướng mắc lớn cần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Chỉ đạo nội dung này, Thủ tướng nhấn mạnh cần nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại các địa phương trọng điểm, trước hết là tại Hà Nội và TP.HCM.

Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do (TMTD) chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền.

Báo cáo tại cuộc họp cho hay, hiện trên thế giới có hơn 7.000 khu kinh tế đặc biệt và khu TMTD đang hoạt động; đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế hiện đại của các nước đang phát triển và mới nổi. Mô hình khu TMTD hiện nay còn được mở rộng thành các khu đa chức năng về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, tài chính, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thu hút tối đa nguồn lực phát triển.

Tại Việt Nam, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, Hải Phòng, trong đó có nội dung về khu TMTD. Bộ Tài chính cho biết, dự kiến trong năm 2026 thành lập các khu TMTD tại Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM. Đến năm 2030, cả nước có khoảng 6 - 8 khu TMTD và mô hình tương tự tại các địa phương có điều kiện thuận lợi. Tới năm 2045, cả nước có 8 - 10 khu TMTD và mô hình tương tự đạt chuẩn quốc tế, cạnh tranh được với các nước trong khu vực, đóng góp 15 - 20% GDP.

Tại dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM đang được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, cũng bổ sung nội dung lập khu TMTD tại TP.HCM.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là việc mới, thống nhất chủ trương nhưng thực hiện phải có tính khả thi, hiệu quả. Mục tiêu là thử nghiệm chính sách và góp phần phát triển KT-XH.

Thủ tướng lưu ý làm rõ khái niệm khu TMTD, những điểm tương đồng và khác biệt với trung tâm thương mại quốc tế; cơ chế, chính sách giống, khác nhau ra sao; đồng thời xây dựng công việc từ chủ trương thành chính sách, quy hoạch, phát triển hạ tầng, thu hút nguồn lực, phát triển, ứng dụng công nghệ cao, quản lý thông minh, đào tạo nhân lực…