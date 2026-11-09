'Chốt' 980.970 tỉ đồng chi thường xuyên, gồm cải cách tiền lương

Chiều nay 9.11, với 469/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 1,77 triệu tỉ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 2,36 triệu tỉ đồng.

Trong trên 2,36 triệu tỉ đồng, chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 408.747 tỉ đồng; chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực là hơn 1,95 triệu tỉ đồng.

Cụ thể, chi đầu tư phát triển 757.200 tỉ đồng; chi dự trữ quốc gia, trả nợ lãi, viện trợ, cho vay 138.493 tỉ đồng; chi thường xuyên (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) 980.970 tỉ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ngân sách trung ương 10.000 tỉ đồng; dự phòng ngân sách trung ương 69.000 tỉ đồng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 ẢNH: QUOCHOI.VN

Trong dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo từng nhiệm vụ chi, tổng chi cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung tương là hơn 865.690 tỉ đồng.

Trong đó, chi lớn nhất cho Bộ Quốc phòng (hơn 356.996 tỉ đồng); Bộ Công an (hơn 247.888 tỉ đồng). Tiếp sau đó là Bộ Tài chính (trên 79.869 tỉ đồng); Bộ Xây dựng (trên 49.340 tỉ đồng); Ngân hàng Nhà nước (hơn 20.475 tỉ đồng); Bộ Nông nghiệp - Môi trường (hơn 15.835 tỉ đồng)…

Tổng dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương năm 2027 là 757.200 tỉ đồng. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương chiếm hơn 226.230 tỉ đồng.

Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng vẫn đứng đầu với mức chi lần lượt là: hơn 79.988 tỉ đồng; hơn 63.645 tỉ đồng; hơn 33.813 tỉ đồng.

Ưu tiên dùng nguồn thu từ xổ số để đầu tư cho giáo dục, y tế

Theo nghị quyết, bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế tương ứng với nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025 như sau: Bộ Công an là 5.752,6 tỉ đồng, tương ứng 85%; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 1.015,1 tỉ đồng (tương ứng 15%) để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách trung ương 100%.

Việc bố trí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương như sau: 5.215 tỉ đồng, tương ứng với 35% số thu để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 5.950 tỉ đồng từ nguồn 65% còn lại để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Dự toán 30.000 tỉ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.