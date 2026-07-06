Chốt đơn mỏi tay với đại tiệc mỹ phẩm siêu ưu đãi tháng 7 tại Mai Hân

"Săn" sale sâu: Sắc đẹp tự tin từ trong ra ngoài

Cơ hội F5 làn da với mức giá hời hiếm có đang gọi tên hàng loạt thương hiệu đình đám sale duy nhất 3 ngày trong tháng 7.7 - 15.7 - 25.7:

Codeage: Thương hiệu thực phẩm chức năng cao cấp đồng loạt giảm 10% cho tất cả sản phẩm. Đây chính là cơ hội vàng để các nàng đầu tư nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Rejuvaskin: Đập tan nỗi lo về sẹo với dòng sản phẩm chuyên biệt chuẩn Mỹ. Kem Scar Esthetique giảm 15% và Gel Rejuvasil giảm 10% cho mọi dung tích, đi kèm nhiều phần quà thiết thực.

Pageone (Xả kho giá sốc): Chấn động nhất là màn "clear stock" giảm sâu đến ngỡ ngàng.

Gel rửa mặt làm sạch sâu, dịu nhẹ chứa B5 Cleansing Gel Purifying With B5 từ ~~399.000 đồng~~ chỉ còn 119.000 đồng.

Bộ đôi "chiến thần" tinh chất phục hồi, mờ thâm nám Tranacide Pro Serum và tinh chất chống lão hóa Matrix Repair Pro Serum đồng loạt giảm từ ~~1.500.000 đồng~~ xuống mức giá "bật ngửa" chỉ còn 300.000 đồng/chai.

Số lượng deal có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

Chào đón tân binh: Giảm ngay 20% cho 2 thương hiệu mới

Không chỉ dừng lại ở các dòng sản phẩm quen thuộc, Mai Hân còn trình làng hai "tân binh" đầy hứa hẹn trong thế giới dược mỹ phẩm và áp dụng ngay mức ưu đãi 20% trong suốt tháng 7:

Frezyderm (Hy Lạp): Thương hiệu dược mỹ phẩm sở hữu các công trình nghiên cứu chuyên sâu, mang lại giải pháp hiệu quả cao cho mọi vấn đề phức tạp của da.

MD Care (Việt Nam): Đại diện chất lượng cao "made in Vietnam", được nghiên cứu và phát triển riêng biệt, thấu hiểu trọn vẹn đặc điểm làn da của người Việt.

"Thứ 5 vui vẻ": Nhận quà tặng "xịn" giá trị khủng

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, Mai Hân tiếp tục chiều lòng khách hàng bằng chương trình "Thứ 5 vui vẻ" diễn ra hàng tuần với quà tặng đính kèm có giá trị cực khủng:

Ngày 9.7: Đơn hàng từ 4.000.000 đồng tặng kem chống nắng Image Prevention Sun Serum SPF 30 (28.3g) giá 1.069.000 đồng

Ngày 16.7: Đơn hàng từ 3.000.000 đồng tặng sữa dưỡng thể sáng da mờ thâm Brightening Booster Body Lotion giá 560.000 đồng

Ngày 23.7: Đơn hàng từ 2.500.000 đồng tặng Lotion hỗ trợ làm khỏe và ổn định làn da Gentle Matte Soothing Lotion giá 295.000 đồng

Ngày 30.7: Đơn hàng từ 2.500.000 đồng tặng sữa rửa mặt loại bỏ bụi mịn, ngừa mụn và sáng da Rejuvaskin Anti-Pollution giá 420.000 đồng

Đại tiệc đã sẵn sàng, các tín đồ làm đẹp có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tranh thủ "chớp deal" nhanh tay tại website: maihan.vn



