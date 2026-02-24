'Chốt' thời gian giải phóng mặt bằng đại lộ Tây Thăng Long

Mới đây, Đảng ủy P.Đông Ngạc (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường mở rộng để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng.

Bí thư Đảng ủy P.Đông Ngạc Ngô Văn Nam chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo UBND P.Đông Ngạc, dự án có tổng mức đầu tư 2.344 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.673 tỉ đồng.

Tại địa phương, tổng diện tích dự kiến thu hồi thực hiện dự án 19,2 ha (đất nông nghiệp 15,93 ha; đất ở 3,27 ha) liên quan đến 681 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Số mộ cần phải di chuyển 350 ngôi mộ.

P.Đồng Ngạc đã tiến hành phê duyệt 15,93 ha/227 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp; 350 phương án di chuyển mộ.

Riêng đất ở thì giải phóng mặt bằng được 0,47/3,27 ha đối với 87/454 hộ gia đình cá nhân; 367 trường hợp chưa thực hiện phê duyệt phương án.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, đề xuất giải pháp tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy P.Đông Ngạc Ngô Văn Nam yêu cầu UBND phường tập trung hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất trong tháng 2; phấn đấu bàn giao tối thiểu 90% diện tích mặt bằng trước ngày 15.3 và hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trước 31.3.

Đồng thời, phối hợp lực lượng công an, Ban Chỉ huy quân sự P.Đông Ngạc bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long, đoạn đi qua địa bàn P.Đông Ngạc đang "tắc" giải phóng mặt bằng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) trên địa bàn Q.Bắc Từ Liêm cũ (nay là P.Đông Ngạc) có chiều dài hơn 3,2 km với 10 làn xe. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2017 - 2020, nhưng đến nay đã chậm tiến độ kéo dài 6 năm.

Ở thời điểm hiện tại, đại lộ này đã cơ bản hoàn thành từ nút giao với đường Văn Tiến Dũng (khu liên cơ Q.Bắc Từ Liêm cũ) đến gần sông Nhuệ (P.Đông Ngạc). Riêng từ khu vực sông Nhuệ đến nút giao với đường Vành đai 3 (đối diện công viên Hòa Bình) hiện còn "tắc" giải phóng mặt bằng là nhà của hàng trăm hộ dân.

Trước thực trạng nêu trên, hàng trăm hộ dân trông chờ chính quyền P.Đông Ngạc thúc đẩy nhanh tiến trình giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thông xe cho đại lộ nghìn tỉ Tây Thăng Long vào quý 2/2026.

Liên quan đến việc đầu tư dự án đại lộ Tây Thăng Long, một chuyên gia quy hoạch cho biết, con đường này có vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực phía tây Hà Nội với trung tâm thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế và bất động sản, đồng thời cải thiện giao thông và giảm ùn tắc, mật độ phương tiện di chuyển trên đường QL32.

Việc hoàn thiện đại lộ Tây Thăng Long sẽ tạo ra cú hích lớn thu hút đầu tư và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ của thành phố. Đại lộ Tây Thăng Long không chỉ là tuyến giao thông thông thường, mà còn là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đô thị của Hà Nội.

"Do đó, việc chậm khép kín toàn bộ tuyến đường sẽ khiến cho nguồn lực đầu tư không phát huy được hiệu quả. Đồng thời kìm hãm sự phát triển của các địa phương nơi tuyến đường này đi qua", vị chuyên gia cho hay.