Christian Combs tiệc tùng sau khi dự phiên tòa xét xử cha - Diddy

Christian là 1 trong 4 người con mà Diddy có với người vợ quá cố Kim Porter. Theo một video được chia sẻ trực tuyến, giọng ca Love You Better ra ngoài ăn mừng cùng Tracy sau buổi nói chuyện tại hội thảo Feed To Funds vào ngày 12.10.

Christian Combs và bạn gái Raven Tracy A3NH: PAGE SIX

Trong đoạn clip, Christian (26 tuổi) cùng Tracy uống rượu khi họ bật bài hát hit năm 2000 của Mya và Jay-Z: Best of Me, Part 2. Sau đó, cặp đôi khiêu vũ, xung quanh là bạn bè và đã nói trước ống kính rằng anh có "cô gái hư nhất thế giới".

Đêm vui của rapper, chủ nhân ca khúc Flyest in The City, diễn ra sau khi anh và 5 trong số 6 anh chị em của mình tham dự phiên tòa xét xử cha mình vào 2 ngày trước đó.

Đêm vui của rapper Christian diễn ra chỉ sau 2 ngày anh tham dự phiên tòa xét xử cha mình ẢNH: PAGE SIX