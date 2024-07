'Chu Bá Thông' Tần Hoàng mong quay lại đóng phim sau biến cố sức khỏe

Tần Hoàng mong có cơ hội đóng phim trở lại sau biến cố sức khỏe HK01

Theo HK01, sau lần nhập viện hồi tháng 3.2024, Tần Hoàng được sắp xếp ở trong một viện dưỡng lão tại Hồng Kông, sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt, mối quan hệ giữa ông và các con cũng trở nên gần gũi hơn trước. Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên 76 tuổi cho biết ở trong viện dưỡng lão, ông được chăm sóc chu đáo, ăn ba bữa một ngày, không phải lo lắng chẳng may ngã không ai nhìn thấy, giúp đỡ như trước.



Được biết, gần đây nghệ sĩ kỳ cựu chăm chỉ tập luyện thể dục, giảm cân để khỏe khoắn hơn. Hiện ông đã giảm hơn 13 kg, cân nặng còn khoảng 99 kg. Thể chất và tinh thần của nam diễn viên phim Anh hùng xạ điêu tốt hơn trước rất nhiều. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục được đóng phim và quyết tâm rèn luyện sức khỏe nhiều hơn với hy vọng sẽ nhận được những lời mời làm việc cho các dự án mới.

Tần Hoàng cũng vui vì sau sự cố té ngã phải nhập viện, con gái đã chủ động tìm đến ông để hỏi thăm, chăm sóc. Nghệ sĩ Lâm Vỹ cũng thường xuyên qua lại thăm nom, đỡ đần ông những việc vặt. Ngoài ra, ông cảm kích khi nữ diễn viên Trần Vỹ quan tâm, giúp đỡ. "Hoa đán" TVB đã sắp xếp một nhân viên mát xa đến tận nơi để xoa bóp chân cho ông nhằm giảm sưng tấy. Được biết, Trần Vỹ và Tần Hoàng có dịp hợp tác trong bộ phim Pháp võng thư kích (2012) nhờ đó có mối quan hệ gần gũi. Khi biết được hoàn cảnh éo le của tiền bối, Trần Vỹ đã đến thăm ông và đề nghị được giúp đỡ phần nào.

Nghệ sĩ kỳ cựu được đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ khi gặp hoạn nạn Chụp màn hình

Tần Hoàng kết hôn với bà Mạc Bội Văn (qua đời 2017) vào năm 1971 và có 4 người con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này sớm rạn nứt và họ quyết định ly thân. Sau đó, ông chuyển đến Thâm Quyến (Trung Quốc), sống cùng một phụ nữ kém 30 tuổi, thỉnh thoảng có việc mới về Hồng Kông. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ những năm gần đây, cuộc sống của Tần Hoàng khá khó khăn vì hiếm khi nhận được lời mời đóng phim, phải sống tằn tiện bằng tiền tiết kiệm.

Vào tháng 3.2024, Tần Hoàng trở về Hồng Kông thuê khách sạn ở một mình và không may bị ngã trong phòng, không thể tự đứng dậy. Nam nghệ sĩ sau đó phải cầu cứu nghệ sĩ Lâm Vỹ rồi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Lúc nam nghệ sĩ nhập viện, đồng nghiệp gọi điện cho các con của ông để làm thủ tục nhưng không thể liên hệ. Thời điểm nằm viện, ông may mắn được một nhân viên xã hội giúp đỡ và đã nộp đơn xin hỗ trợ an sinh xã hội để được hỗ trợ viện phí và các chi phí liên quan.

Diễn viên kỳ cựu sống chật vật ở tuổi xế chiều HK01

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây ít lâu, Tần Hoàng thừa nhận mình xa cách các con, mối quan hệ cha con lúc tốt, lúc xấu. Hiện họ đã có gia đình, cuộc sống riêng nên nam diễn viên không muốn làm phiền hay dựa dẫm vào các con dù ông cũng khó khăn. Những năm gần đây, Tần Hoàng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe vì tuổi già sức yếu lại mắc bệnh béo phì. Hồi 2021, ông từng nhập viện vì ngã nặng và phải di chuyển bằng xe lăn.

Tần Hoàng sinh năm 1948, ông gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1970 và là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim TVB. Nam nghệ sĩ được biết đến nhiều nhất với vai Chu Bá Thông trong Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp ở các phiên bản năm 1976, 1983 đồng thời tham gia nhiều tác phẩm kiếm hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Những năm gần đây, Tần Hoàng vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh với các bộ phim: Sàn đấu huynh đệ, Sát thủ, Phản hắc lộ nhân giáp, Bước qua ranh giới 2, Thất công chúa…