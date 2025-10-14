Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chữ 'C' có ý nghĩa gì trong USB-C

Kiến Văn
Kiến Văn
14/10/2025 09:21 GMT+7

Nếu từng cắm cáp vào điện thoại hoặc máy tính xách tay và tự hỏi tại sao nó lại được gọi là USB-C, bạn không phải là người duy nhất.

Chữ "C" không phải là một thuật ngữ tiếp thị cho sạc (charging) hoặc cáp (cable) mà đơn giản chỉ là chữ cái tiếp theo trong chuỗi các loại đầu nối USB.

Chữ 'C' thực sự có ý nghĩa gì trong USB-C - Ảnh 1.

USB-C đang rất phổ biến, với chữ "C" không phải viết tắt của charging hoặc cable

ẢNH: THE VERGE

Trước USB-C, chúng ta đã quen thuộc với USB-A, đầu cắm hình chữ nhật thường thấy trên các ổ flash. Tiếp theo là USB-B, với đầu nối hình vuông thường được sử dụng trên máy in và ổ cứng cũ. Qua nhiều năm, các phiên bản như USB mini-B và micro-B đã xuất hiện và biến mất. Năm 2014, USB-IF giới thiệu USB-C, một đầu nối cải tiến với thiết kế nhỏ gọn và có thể đảo ngược.

Lợi ích từ cổng USB-C

USB-C được thiết kế để thay thế sự lộn xộn của các đầu nối và bộ chuyển đổi truyền thống. Khác với USB-A và USB-B, người dùng không cần phải cắm USB-C theo một hướng cụ thể. Đầu nối này tương thích với nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đế cắm, hub và bộ sạc.

Tuy nhiên, cổng USB-C không tự động đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu hay khả năng cấp nguồn. Hiệu suất của cổng USB-C phụ thuộc vào hệ thống dây điện bên trong, chip điều khiển và các chuẩn mà nó hỗ trợ, như USB 2.0, USB 3.2, USB 4 hay Thunderbolt. Một cổng USB-C có thể hoạt động như USB 2.0 hoặc cung cấp tốc độ tối đa của USB 4/Thunderbolt 4, nhưng người dùng không thể nhận biết điều này chỉ bằng cách nhìn vào nó.

Đó là lý do tại sao các nhà sản xuất thường dán nhãn bên cạnh cổng, như "PD" hoặc biểu tượng tia sét, để chỉ rõ khả năng của cổng USB-C cụ thể. Trước khi mua cáp hoặc mong đợi sạc nhanh hay truyền dữ liệu tốc độ cao, người dùng nên kiểm tra thông số kỹ thuật của cáp, không chỉ dựa vào hình dạng của cổng.

Tóm lại, chữ "C" trong USB-C mang lại sự linh hoạt và khả năng đảo ngược, nhưng hiệu suất thực sự phụ thuộc vào chất lượng của cáp và thiết bị sử dụng.

