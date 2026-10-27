Chủ đầu tư A&K Tower dành 60 tỉ đồng hỗ trợ 300 suất ‘mua nhà 3 không’

Gần 60 tỉ đồng chuẩn bị cho 300 suất đầu tiên

Sau 30 ngày triển khai thông tin và tư vấn chính sách, chủ đầu tư dự án A&K Tower - OBC Holdings cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng gần 60 tỉ đồng cho đợt thanh toán đầu tiên, nhằm cụ thể hóa 300 suất "mua nhà 3 không", giúp các khách hàng trở thành chủ nhân căn hộ ngay khi đặt bút ký hợp đồng mua bán.

"Mua nhà 3 không" - Thêm lựa chọn sở hữu nhà cho khách hàng ở thực, thu nhập ổn định

Đặc biệt, với quyết tâm thực hiện chương trình đồng hành để người trẻ có thu nhập ổn định từ 25 - 30 triệu đồng/tháng có thể sở hữu căn nhà đầu tiên, tiến độ phối hợp thẩm định hồ sơ giữa chủ đầu tư - ngân hàng và các đối tác kinh doanh được thực hiện rất khẩn trương. Cụ thể, trước ngày 16.10.2026, đối tác MB Bank đã hoàn thành hơn 90% công tác thẩm định cơ sở đối với các khách hàng có nhu cầu, tạo cơ sở cho quá trình tiếp tục xem xét hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định được nhanh chóng sau khi khách hàng chọn được sản phẩm ưng ý và phù hợp khả năng chi trả trong tương lai, sau 24 tháng được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc.

Khách hàng tham gia thẩm định hồ sơ cơ sở tại các sự kiện của A&K Tower

Bên cạnh đó, các căn hộ mẫu A&K Tower cũng đã hoàn thành, thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, nghiên cứu danh mục bàn giao ngay tại OBC Special Sales Gallery. Anh Trần Đình Thế (Bình Thạnh) cho biết, ban đầu anh tìm hiểu dự án với mục đích đầu tư, nhưng sau khi trực tiếp tham quan đã cân nhắc thêm phương án mua để ở. Anh đặc biệt ấn tượng với cách bố trí căn hộ 2 phòng ngủ: "Với phương án thanh toán và chi phí ban đầu như hiện tại chỉ đặt cọc 50 triệu đồng cho đến khi nhận bàn giao căn hộ quý 1/2028, tôi nghĩ dự án là lựa chọn đáng cân nhắc và chính là cơ hội cho nhân viên văn phòng đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên của mình", anh Thế chia sẻ.

Khách hàng trực tiếp tham quan và trải nghiệm căn hộ mẫu A&K Tower

Thêm lựa chọn căn hộ tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM

Tọa lạc tại khu vực An Phú 17, cửa ngõ đông bắc TP.HCM, A&K Tower sở hữu khả năng kết nối với các trục giao thông quan trọng như ĐT743, quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và vành đai 3. Đây là khu vực tập trung hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ, tạo nhu cầu nhà ở từ lực lượng lao động, chuyên gia cũng như các gia đình sinh sống và làm việc tại địa phương. Trong tương lai, tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên được kỳ vọng bổ sung lựa chọn di chuyển liên vùng khi được triển khai và đưa vào khai thác.

Được phát triển bởi OBC Holdings trên khu đất 10.141 m², A&K Tower gồm hai tòa tháp cao 30 tầng, cung cấp 1.155 sản phẩm với hình thức sở hữu lâu dài. Dự án có các loại hình căn hộ studio, 1 PN+, 2 PN và 3 PN, diện tích từ 40 - 105 m², đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người độc thân, các cặp đôi đến gia đình nhiều thành viên. Thiết kế 100% căn hộ có ban công, đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, kết hợp hệ thống tiện ích nội khu và tiêu chuẩn bàn giao, hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi trong tầm ngân sách.

Với mức giá khởi điểm từ 1,696 tỉ đồng/căn cùng chính sách hỗ trợ tài chính, A&K Tower mang đến thêm lựa chọn cho người mua nhà đang cân nhắc đồng thời khả năng chi trả, nhu cầu sử dụng và kế hoạch tài chính dài hạn. Lợi thế kết nối giao thông và đa dạng loại hình căn hộ cũng giúp dự án tiếp cận nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu an cư tại khu vực đông bắc TP.HCM.

A&K Tower sở hữu mức giá dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại thị trường đông bắc TP.HCM hiện nay

Ngày 30.10 tới đây, chủ đầu tư tiếp tục tạo nên điểm hẹn thú vị với sự kiện đêm tiệc Cocktail - một không gian thưởng thức nghệ thuật kết hợp tham quan và trải nghiệm căn hộ mẫu A&K Tower nhằm giúp khách hàng có thêm nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm, chính sách, ưu đãi hấp dẫn đang áp dụng.

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